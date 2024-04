"Prix No’ Bell" de Elisabeth Bouchaud : une colère sourde face à l’injustice

Comment trouver sa place dans une université anglaise prestigieuse (Cambridge) lorsqu’on est une jeune femme issue d’ une province pauvre du nord de l’Irlande ?

Eh bien, par le travail pardi, encore et encore ! Jour et nuit, penchée sur la paillasse de son laboratoire, Jocelyn Bell qui vient de débuter une thèse en astrophysique, et elle traque sur son télescope de mystérieux objets célestes,appelés quasars...

Eurêka ! Elle repère un jour un signal qui va révolutionner sa discipline. Une avancée majeure… Scepticisme pourtant de son directeur de thèse, Anthony Hewish : comment une petite étudiante pourrait-elle découvrir quelque chose d’ aussi génial ? Progressivement pourtant la vérité scientifique s’ impose.

Mais, sans vergogne, Anthony Hewish s’ approprie la découverte : à moi la gloire, les conférences de presse et la récompense suprême : le prix Nobel !

Un coup de Jarnac que Jocelyn Bell accepte, sans broncher.