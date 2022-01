Le livre de Mathieu Palain, "Ne t'arrête pas de courir", a été publié aux éditions de l'Iconoclaste.

Ils sont nombreux.

-D’abord bien sûr, l’énigme Toumany. Interviewé récemment par Elisabeth Quin sur Arte, au côté de Mathieu Palain, pour la sortie du livre, il est solaire, lucide sur lui-même et sincère. Oui, en dépit du beau parcours d’athlète auquel il était promis, lui, le diamant brut du 400 mètres, n’a jamais su dire non à ses copains quand ils lui proposaient de se joindre à eux pour dévaliser une pharmacie ou une boutique de téléphones. De menus larcins répétés qui, reconnaît-il sans fausse honte ni fierté, lui fournissaient l’adrénaline de courir à fond avec les flics aux trousses mais l’ont aussi mené à la case prison.

Pourquoi devient-on voleur multirécidiviste quand on a l’avenir et les jambes d’un champion olympique? Tous les coachs de Toumany s’y sont cassé les dents. En toute humilité, Mathieu Paulain essaie de comprendre.

-Contrairement à certains journalistes qui se nourrissent de la vie d’un autre, Mathieu Palain a la grande loyauté de laisser la parole à cet étrange garçon. Ce croisement de destins chaque mercredi au parloir, qui se prolonge par téléphone, entre le reporter et le détenu qui ne lâche pas le sport, est passionnant et émouvant. La relation évolue et s’approfondit au fil des visites. Devenu confident plus que journaliste, Mathieu Palain devient aussi le compagnon de stade de Toumany qui l’oblige à se dépasser sur la piste et, indirectement, à s’interroger sur l’origine de son intérêt de longue date pour l’univers carcéral. Un univers dont on découvre, si besoin était, la dureté.

- Nul besoin d’être féru d’athlétisme pour suivre Toumany et Mathieu sur la piste. L’auteur a l’art de nous faire partager sa passion. Qu’il s’agisse de saluer le dévouement et la fermeté des coachs des « petits » clubs, qui apprennent la rigueur à leurs ouailles, les mènent à décrocher leurs premières victoires, et repèrent les talents ; ou bien de rendre un hommage ému aux grands héros des stades : les Leslie Djhone, les Marie-Jo Pérec, Christine Arron, Patricia Girard… Si vous n’aimez pas la course, vous allez changer d’avis en lisant ce livre. Le sport comme ultime refuge du lyrisme et de l’épopée.