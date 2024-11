Duel intense

Présidentielle américaine : il n’y a pas que la Maison Blanche qui est en jeu, le contrôle du Congrès définira aussi largement l’avenir politique des États-Unis

Au vu des chiffres, c'est le Sénat qui inquiète le plus les démocrates et enthousiasme le plus les républicains. Les démocrates risquent de perdre des sièges en Virginie-Occidentale, une région à tendance républicaine, et pourraient en perdre d'autres dans l'Ohio, le Montana, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin.