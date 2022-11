Poutine veut « désataniser » l’Ukraine

Vladimir Poutine.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans un premier temps, il avait déclaré vouloir une Ukraine « démilitarisée ». Les soldats de Zelensky lui ont démontré que ce n’était pas à sa portée. Puis il a voulu la dénazifier ». Le temps a passé et cette imbécile revendication est devenue obsolète. C’est alors que le chef du Kremlin s’est tourné vers Dieu. Et en son nom, il a prôné une guerre sainte.

« Il faut désataniser l’Ukraine » a-t-il dit. Sur les chaînes de la télévision d’Etat, les propagandistes poutiniens ont donné de la voix pour appeler à lutter contre Satan. Dmitri Medvedev, le numéro deux du régime, a été plus précis. Il s’était déjà illustré en qualifiant les Ukrainiens de dégénérés. Et il a nommé le mal : « l’Occident et l’Ukraine, c’est Belzébuth, Lucifer et Satan ». Le patriarche orthodoxe Kirill s’est joint à ce concert de prières religieuses : « il faut terrasser l’Antéchrist », a-t-il déclaré genre « tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens ». Le satrape tchétchène Ramzan Kadyrov dont les troupes combattent aux côtés des Russes a lui aussi appelé à la guerre sainte. Comme il est musulman, il a évidemment parlé de jihad.

Ainsi il a scellé l’alliance sacrée entre Mahomet et Jésus. Pour poutine et les siens, nous sommes arrivés à la fin des temps, l’ultime bataille d’Armageddon entre le bien et le mal !

A ce point de fanatisme religieux, il convient peut-être de s’en remettre au jugement de Dieu.

Comme dans l’ancien temps, un duel à l’épée s’impose entre Poutine et Zelensky. A notre grand regret pour le chef du Kremlin, il est plus probable que ce soit le plus jeune des deux qui gagnera.