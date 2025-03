Inversion de valeurs

Poutine-Trump ou l'alliance des anti-Lumières

Le moment actuel restera peut-être dans l’histoire comme celui d’un retournement de la lutte pluriséculaire de la société ouverte héritée des Lumières et de la société fermée des anti-Lumières. La démocratie libérale est aujourd’hui le système le plus conforme à une société ouverte, c’est-à-dire d’une société sans dogmes imposés au nom d’une religion ou d’une idéologie, dans laquelle chacun est libre de définir ses croyances et le sens de sa vie.