Poutine a son Raspoutine : il s’appelle Vladimir Soloviev !

Vladimir Poutine et Vladimir Soloviev en 2013.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Raspoutine était un moine illuminé qui tenait sous sa coupe la famille impériale. Il était l’âme damnée de Nicolas II. Le Raspoutine de Poutine a pour nom Vladimir Soloviev. Il est l’âme damnée du chef du Kremlin.

Tous les soirs à la télévision, il hurle à la mort. « Il faut exterminer les Ukrainiens et détruire l’Occident », clame-t-il. Il est entouré de six représentants de l’ « élite russe ».

Et on entend dans son émission que « Staline était le seul chef qui ait pris soin de son peuple ».

Des millions et des millions de morts, voilà ce qu’il s’appelle soigner...

Vladimir Soloviev est toujours habillé de noir avec une médaille accrochée à sa poitrine. Combien de personnes a-t-il tué pour obtenir cette breloque ?

Poutine aime l’entendre et Vladimir Soloviev boit les paroles du chef du kremlin. Qui instille le venin à l’autre ?

Soloviev, en russe, veut dire « rossignol ». Dans son cas, on hésite entre corbeau et vautour. On sait ce qu’il advint de Raspoutine et de Nicolas II...