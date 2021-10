Pourquoi presque aucun dignitaire musulman n'a assisté aux cérémonies en hommage à Samuel Paty ?

Un hommage a été rendu à Samuel Paty le samedi 16 octobre.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Samuel Paty a été décapité au nom d'Allah. Nombre d'autres crimes sont, depuis des années, commis en son nom. Le malheureux Allah reste silencieux et on veut bien croire qu'il ne les approuve pas.

Mais il y a toutefois des imams et le Conseil français du culte musulman qui pourraient, qui devraient, nous dire ce qu'Allah pense de l'assassinat de Samuel Paty. Or, ils se taisent. Et presque aucun d'entre eux n'a jugé bon de se joindre aux hommages rendus au professeur décapité.

Pourquoi ce silence, pourquoi cette absence? C'est qu'en montrant les caricatures de Mahomet, Samuel Paty s'est rendu coupable d'un blasphème. Et dans le Coran, le blasphème est puni de mort. Cette terrible sentence est en vigueur dans certains pays, comme le Pakistan. En France, des assassins se chargent de l'appliquer.

Le Coran est incréé puisqu'il est supposé avoir été écrit de la main même d'Allah. Une main qui n'a pas tremblé à l'époque quand elle a prévu la mort pour les blasphémateurs. La lettre du Coran ne peut donc être modifiée.

Mais l'interprétation, ça existe. Ainsi, les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme, ont évolué par la force des choses, par l'Histoire, et par l'intelligence de leurs penseurs. Au nom de quoi serait-il interdit à l'islam de suivre le même chemin ?

Et de dire que ce qu'Allah voulait au VIIIe siècle n'est plus vrai au XXIe ? Selon un sondage, près de 20% des jeunes musulmans se refusent à condamner pleinement la décapitation de Samuel Paty. On comprend pourquoi !

