ELECTIONS

Pourquoi les partis ultra-orthodoxes exercent une telle influence sur la politique israélienne

Le 20 octobre 2026, une semaine avant les élections israéliennes, des dizaines d’hommes ont été arrêtés, soupçonnés de s’être soustraits à la conscription – des arrestations que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifiées d’« inacceptables ».