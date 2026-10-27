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Des juifs ultra-orthodoxes assistent au dernier meeting de campagne du parti Judaïsme unifié de la Torah avant les élections législatives, à Bnei Brak, dans le centre d'Israël, le 25 octobre 2026. Israël se rend aux urnes le 27 octobre pour ses premières élections depuis l'attentat du 7 octobre 2023 mené par le Hamas, un scrutin perçu comme un référendum sur le Premier ministre.
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ELECTIONS

27 octobre 2026

Pourquoi les partis ultra-orthodoxes exercent une telle influence sur la politique israélienne

Le 20 octobre 2026, une semaine avant les élections israéliennes, des dizaines d’hommes ont été arrêtés, soupçonnés de s’être soustraits à la conscription – des arrestations que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifiées d’« inacceptables ».

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MOTS-CLES

Israël , élections , Benjamin Netanyahu , Knesset , Religion et politique , Juifs ultra-orthodoxes , Politique israélienne , Religion et société , Haredim

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hannah Ridge
Professeure adjointe de sciences politiques

Hannah Ridge est professeure adjointe de sciences politiques à l'université Chapman, à Orange, en Californie.

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