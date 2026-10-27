ELECTIONS
27 octobre 2026
Pourquoi les partis ultra-orthodoxes exercent une telle influence sur la politique israélienne
Le 20 octobre 2026, une semaine avant les élections israéliennes, des dizaines d’hommes ont été arrêtés, soupçonnés de s’être soustraits à la conscription – des arrestations que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifiées d’« inacceptables ».
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A PROPOS DES AUTEURS
Hannah Ridge est professeure adjointe de sciences politiques à l'université Chapman, à Orange, en Californie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Hannah Ridge est professeure adjointe de sciences politiques à l'université Chapman, à Orange, en Californie.