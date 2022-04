Pourquoi le déclin reste l’avenir de la France, quel que soit son futur Président

Nous avons face à nous des forces contre lesquelles nous ne pouvons pas lutter. Notre avenir ne dépend plus seulement de nos décisions. Nous pouvions encore il y a 10 ans environ, prendre notre destin en main. Ces dernières années, nous aurions pu amortir le choc, désormais il est trop tard. La puissance nécessaire pour dévier la course d’un monde qui nous échappe, est désormais hors de nos moyens. Idées plates et portefeuille vide, technocratie crasse et impuissance politique, défiance populaire et disparition de la classe moyenne. Les lumières ont quitté l’Europe pour éclairer d’autres mondes. Ils vont prendre le relai. USA toujours. Chine plus que jamais. Inde un peu.

Cela arrive aux meilleurs ! L’histoire du monde est celle d’une puissance qui tourne de villes en villes, de ports en ports, de continents en continents. Cette rotation est certainement aussi nécessaire que celle que nous réalisons chaque jour autour du soleil. Cela s’appelle une révolution, et nous avons manqué celle qui était nécessaire à nous réinventer pour durer. Donc ne vous énervez pas trop sur le sort de l’élection présidentielle, au mieux, la chute inévitable pourra peut-être connaître un ralentissement du fait d’un candidat ou d’un autre. Mais ce sera une simple et provisoire poussière dans l’engrenage. Elle ne pourra le contenir très longtemps.

Ce que je dis est politiquement incorrect. Une sorte d’appel à l’abstention, ce n’est ni civique, ni citoyen. Ce n’est pas le cas. Je voterai depuis les USA, pour le candidat que je trouve le plus disruptif. Normal, je suis entrepreneur, j’aime ceux qui conteste l’ordre établi. Mais je le ferai sans conviction et avec ce sentiment d’avoir fait le bon choix en venant poursuivre mes rêves d’entrepreneurs dans un pays qui malgré ses défauts, reste magique, propice à ceux qui travaillent et qui rêvent, généreux avec les valorisations et fous dans la prise de risque. Biden sera bientôt un mauvais souvenir, et sa tentative de folie fiscale meurtrière, destinée à satisfaire son aile gauche pour remporter des mid-terms pourtant perdus d’avance, devrait s’échouer devant un Congrès bientôt revenu dans le camp du business. Avec un peu de chance le prochain Président sera le Gouverneur de Floride, dont la gestion exemplaire du covid, aux antipodes de la gestion françaises, en a fait l’homme le plus populaire aux USA.

SI vous votez Poutou, Mélenchon, Jadot, vous êtes certainement sous l’influence de substances non autorisées. Vous aurez le droit de défiler sur des chars à bœuf, appelant à renoncer à l’ambition (nocive selon la candidate écologiste défaite par Jadot), ou en soutien à Gaza ou à Castro (des grands hommes au Hamas et à Cuba selon Mélenchon), ou en incitant à couper la tête des entrepreneurs, puisque, comme Poutou le rappelait récemment, le profit est du vol. La réussite est coupable. Pour le coup, le déclin de la France sera immédiat, comme l’ascenseur dont on coupe le câble de soutien et qui s’écrase en 1 seconde du haut de ses 42 étages. Plop !!

Si vous votez Macron, vous voterez, selon Michel Onfray pour le « croque-mort » de la Nation. Voilà un Président élu sur un malentendu, par moins de 28% des français, qui a perdu toutes les élections auxquelles il a été soumis depuis 2017 (Régionales, Européennes..), et qui malgré tout se représente à vous. S’il repasse, je ne comprends plus rien au sens des élections. Il a semé la terreur pendant le Covid, profitant de cette maladie pour mettre la France sous cloche et perfusion, jouant et insufflant une terreur la plus absolue, afin de remettre le Français sous la botte du pouvoir, en état de dépendance absolue.

Il a torpillé la gauche qui l’avait fait naître, et pillé la droite. Une politique de la terre brûlée pratiquée par tous les despotes avant lui, ce qui permet à la France de se retrouver sans gauche, ni droite, simplement ouverte aux populistes et aux extrêmes, ce qui est le plus grand danger jamais couru par notre démocratie. Croque-mort ? Un peu fort ? Je crois qu’Onfray a raison. Sentant qu’il n’avait ni le soutien, ni la ferveur du peuple, qui a vite cessé de confondre grand regard bleu et sourire colgate et empathie, découvrant un homme épris de pouvoir solitaire et Parisien, il a parié sur le fait d’être le seul recours face aux extrêmes. Un pari collectif bien dangereux, pour ne pas dire criminel, pour un profit bien personnel. Il est entouré d’une armée de costumes sur mesure chics, tous coiffés, éduqués, habillés du même tissus et de la même arrogance, de Véran à Attal, un désastre pour le provincial qui regarde ces acrobates en costume de papier (dixit Cabrel). Macron pourra peut-être investir un peu sur le numérique, du bout des doigts budgétaires, il pourra prononcer, lors d’inaugurations d’incubateurs Parisiens, les mots magiques de start-up Nation (volés à Israël, la seule vraie start-up nation), pousser avec Breton à la CEE, vers un plan d’investissement, nain, mais suffisant pour gagner 5 ou 10 ans de déclin. Le câble s’effritera au lieu de céder, mais la chute restera inévitable.



Vous ne voterez pas pour Pécresse, qui n’est pourtant pas la pire candidate qu’on pouvait offrir aux LR orphelins d’un Sarkozy, dévorés par des Wauquiez ou des Cioti, autres hommes aux costumes de papier. Mais les LR font à Pécresse, ce que le PS à fait à Ségolène, qui méritait d’être lâchée, elle, et voter pour Pécresse n’apportera rien à la France. Tous ces gens, sont usés, usités. Ils font de la politique depuis 40 ans, que peuvent-ils apporter à l’avenir quand ils appartiennent aux habitudes du passé.

Vous voterez peut-être selon les sondages pour Marine. Le petit pull. Je préférais Adjani et Gainsbourg ! Marie le Pen, cela devrait plaire aux entrepreneurs que nous sommes. Une PME familiale. Faite de drames et de coups bas (Marion encore récemment qui passe chez Zemmour). Mais une PME, où la politique se transmet comme un fonds de commerce, de Père en Fille. Mais cette PME-là est de celle dont on souhaite la disparition. Il y a des entreprises qu’il faut savoir laisser mourir. Bâtie sur la rente, elles meurent d’obésité et d’endogamie. Passez votre chemin.

Cela laisse peu de choix. Zemmour ? Certainement le seul candidat qui ait amené quelque chose, une fraîcheur, une culture, un discours qui a brisé enfin l’omerta du politiquement correct. Enfin un candidat qui ne sorte pas de l’ENA ou de 40 années d’échecs politiques. Vous dire qu’il est le seul recours, je n’en suis pas totalement persuadé et n’irai pas jusque-là, mais nous n’aurions que peu à perdre à tenter enfin du neuf, avec une chance non négligeable que ses promesses sur ces sujets phares, soient enfin appliquées. L’une des raisons de notre déchéance est celle du renoncement à notre identité, notre culture, dans le fait de donner plus de voix à ceux qui veulent nous détruire, qu’à ceux, comme nous, entrepreneurs, qui veulent la consolider et offrir avenir et ambition au pays. Donc pourquoi pas ?

Ceux qui l’entourent sont à la fois modérés, nombre viennent de chez Macron qui les a déçu, aux antipodes de l’image d’extrême droite collée sur ses pancartes par la presse, et surtout, sont très pro-business, conscient du manque terrible d’ambition numérique, de l’ancrage Européen nécessaire des moyens à mettre pour garder (un peu) notre rang mondial. Donc franchement, je ne vois pas de honte à voter Zemmour, et son discours au Trocadéro, montrait le chemin parcouru par le débateur qu’il était il y a encore 3 mois. Une stature nettement plus présidentielle. Avec une courbe d’amélioration pareille, on peut rêver un peu. En tous cas, qu’on aime ou pas, il est le seul à avoir influé et poussé au débat, avec une base intellectuelle compréhensible par tous, et l’avantage de la constance.

Mais, je ne pense pas qu’il changera non plus le cours de l’histoire. Il peut lui apporter une inflexion. Bref, comme une start-up, il faut la mettre à l’épreuve des faits, du feu. 1 chance sur 12 en moyenne, mais quand cela marche, cela marche fort. Jackpot ! Open Bar au casino. Il faut peut-être passer par là pour que la France renaisse, et revienne dans 30, 50 ans sur le devant de la scène.

Vous le voyez, tout cela reste très fataliste. Rien qui ne me semble enrailler la machine à perdre. Vous serez dupés par la plupart des candidats et leurs concours de mesures démagogiques, aussitôt oubliées le lendemain de la victoire. Il est quasi certain que le seul vainqueur sera le gagnant de la machine à rente, au soir du second tour. La France, elle, perd à tous les coups. Au Casino comme dans la vie politique,