Pourquoi est-ce que je reçois autant de spams et d’e-mails indésirables dans ma boîte de réception ? Et comment puis-je m'en débarrasser ?

Jusqu'en mars 2012, elle a travaillé pendant de nombreuses années à Sydney et à Londres en tant qu'avocate spécialisée en droit commercial et dans la gestion des connaissances au sein de cabinets d'avocats. Son travail dans la pratique était principalement axé sur l'acquisition et l'octroi de licences de technologie, la propriété intellectuelle et les communications.

Ses recherches se situent à l'intersection entre les technologies émergentes, en particulier les technologies de l'information, et le droit des contrats, la protection des consommateurs, le droit de la propriété intellectuelle et le droit des sociétés. Elle possède une expertise particulière dans les implications commerciales et de droit privé de l'Internet des objets et des technologies cyber-physiques associées.

Kayleen Manwaring a rejoint l'École de droit privé et commercial de la Faculté de droit et de justice de l'UNSW en 2021. Avant cela, Kayleen a enseigné à partir de 2011 les associations commerciales et le droit de la propriété intellectuelle à la UNSW Business School et le droit du marketing à la Business & Economics Faculty de l'Université Macquarie.

Bien que la plupart des spams soient supprimés grâce aux technologies de filtrage du spam, la plupart des gens reçoivent toujours du spam chaque jour. Comment ces messages finissent-ils par inonder nos boîtes de réception ? Et y a-t-il des conséquences juridiques pour les expéditeurs ?

Qu'est-ce que le spam ?

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a noté en 2004 « qu’il ne semble pas y avoir de définition largement acceptée et réalisable du spam » dans toutes les juridictions – et cela reste vrai aujourd’hui.

Cela dit, le « spam » fait généralement référence à des messages électroniques non sollicités. Ceux-ci sont souvent envoyés en gros et font fréquemment la publicité de biens ou de services. Cela inclut également les messages d’escroquerie et de phishing, selon l’OCDE.

La plupart des gens pensent au spam sous forme d’e-mails ou de SMS. Cependant, ce que nous appelons aujourd’hui le spam est en réalité antérieur à Internet. En 1854, un télégramme de spam fut envoyé à des hommes politiques britanniques annonçant les heures d'ouverture des dentistes vendant de la poudre de blanchiment des dents .

Le premier spam est arrivé plus de 100 ans plus tard. Il aurait été envoyé à 600 personnes le 3 mai 1978 via ARPAnet – un précurseur de l'Internet moderne.

Quant à la quantité de spam, les chiffres varient, peut-être en raison des différentes définitions du « spam » . Une source rapporte que le nombre moyen de spams envoyés quotidiennement en 2022 était d’environ 122,33 milliards (ce qui signifierait que plus de la moitié de tous les e-mails étaient du spam). En ce qui concerne les messages texte, une autre source fait état d'une moyenne quotidienne de 1,6 milliard de spams.

Où les spammeurs obtiennent-ils mes coordonnées ?

Chaque fois que vous saisissez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone sur un site de commerce électronique, vous risquez de les transmettre aux spammeurs.

Mais parfois, vous pouvez même recevoir du spam provenant d'entités que vous ne reconnaissez pas. En effet, les entreprises transfèrent souvent les coordonnées de leurs clients à des sociétés liées ou vendent leurs données à des tiers tels que des courtiers en données.

La loi australienne sur la confidentialité de 1988 limite quelque peu le transfert d'informations personnelles à des tiers. Cependant, ces lois sont faibles – et peu appliquées .

Certaines entités utilisent également un logiciel de « collecte d’adresses » pour rechercher sur Internet des adresses électroniques capturées dans une base de données. Le collecteur utilise ensuite ces adresses directement ou les vend à d'autres personnes cherchant à envoyer du spam.

De nombreuses juridictions (dont l'Australie) interdisent ces activités de récolte, mais elles restent courantes .

Le spam est-il illégal ?

L'Australie dispose d'une législation réglementant les messages spam depuis 2003. Mais, étonnamment, la loi sur le spam ne définit pas le mot « spam ». Il s'attaque au spam en interdisant l'envoi de messages électroniques commerciaux non sollicités contenant des offres, des publicités ou d'autres promotions de biens, de services ou de terrains.

Toutefois, si le destinataire a consenti à ce type de messages, l'interdiction ne s'applique pas. Lorsque vous achetez des biens ou des services auprès d'une entreprise, vous verrez souvent une demande vous demandant de cliquer sur un bouton « oui » pour recevoir des promotions marketing. Cela signifie que vous avez consenti.

En revanche, si votre téléphone ou votre boîte de réception reçoit des messages commerciaux que vous n'avez pas accepté de recevoir, cela constitue une violation de la loi anti-spam de la part de l'expéditeur. Si vous vous êtes initialement inscrit pour recevoir les messages, mais que vous vous êtes ensuite désabonné et que les messages ont continué à arriver après cinq jours ouvrables, cela est également illégal. Les expéditeurs doivent également inclure une fonction de désabonnement fonctionnelle dans chaque message commercial qu'ils envoient.

Les spammeurs peuvent être pénalisés en cas de violation de la loi sur le spam. Au cours des derniers mois seulement, Commonwealth Bank , DoorDash et mycar Tire & Auto ont été condamnées à une amende totale de plus de 6 millions de dollars australiens pour violations.

Cependant, la plupart du spam provient de l'extérieur de l'Australie, où les lois ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, le spam est légal en vertu de la loi CAN-SPAM jusqu'à ce que vous vous désinscriviez. Sans surprise, les États-Unis arrivent en tête de la liste des pays d’origine du plus grand nombre de spams.

Bien que le spam envoyé en Australie depuis l'étranger puisse toujours enfreindre la loi sur le spam (et que l'Autorité australienne des communications et des médias (ACMA) coopère avec les régulateurs étrangers), les mesures coercitives à l'étranger sont difficiles et coûteuses, surtout si le spammeur a dissimulé sa véritable identité et sa localisation. .

Il convient de noter que les messages provenant de partis politiques, d'organismes de bienfaisance enregistrés et d'organismes gouvernementaux ne sont pas interdits, pas plus que les messages provenant d'établissements d'enseignement destinés aux étudiants et anciens étudiants. Ainsi, même si vous pouvez considérer ces messages comme du « spam », ils peuvent légalement être envoyés librement sans consentement. Les messages factuels (sans contenu marketing) provenant d'entreprises sont également légaux tant qu'ils incluent des détails précis sur l'expéditeur et des coordonnées.

De plus, la loi sur le spam ne couvre généralement que le spam envoyé par courrier électronique, SMS/MMS ou via des services de messagerie instantanée, tels que WhatsApp. Les appels vocaux et les fax ne sont pas couverts (bien que vous puissiez utiliser le registre des numéros de télécommunication exclus pour bloquer certains appels commerciaux).

Se protéger du spam (et des cyberattaques)

Le spam n'est pas seulement ennuyeux, il peut aussi être dangereux. Les messages de spam peuvent contenir des images indécentes, des escroqueries et des tentatives de phishing . Certains contiennent des logiciels malveillants (logiciels malveillants) conçus pour s'introduire dans les réseaux informatiques et causer des dommages, par exemple en volant des données ou de l'argent, ou en arrêtant des systèmes.

L' Australian Cyber ​​Security Centre et l'ACMA fournissent des conseils utiles pour réduire le spam que vous recevez et votre risque d'être victime de cyberattaques. Ils suggèrent de :