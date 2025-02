Andrew Russell est professeur à l'école des technologies créatives de l'université de Portsmouth. Ses recherches portent sur le cinéma d'Asie du Sud-Est, l'esthétique du cinéma lent et le lien entre l'art et la culture cinématographique. Il s'intéresse également à la manière dont le cinéma et la télévision occidentaux présentent de manière erronée d'autres régions du monde, en s'appuyant sur des versions de stéréotypes désuets.