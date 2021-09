Pour Macron une cité a été nettoyée de fond en comble…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La cité Bassens fait partie des quartiers nord de Marseille. Et elle est à l’image de ces quartiers. Trafics de drogues, règlements de comptes sanglants, saletés et ordures dans les rues. On y trouve en abondance du shit et des kalashs.

Cette cité avait été choisie pour la visite présidentielle. À cette occasion elle s’est mis - ou plutôt on l’a mis - sur son 31. 24 h avant l’arrivée de Macron des entreprises privées de nettoyage ont été mobilisées. Elles ont fait du beau travail pour rendre la cité Bassens acceptable auprès de l’auguste visiteur.

Des kärchers (pas ceux de Sarkozy contre la racaille) sont entrés en action pour, avec de puissants jets d’eau, faire disparaître déchets et détritus.

On a même fait appel à des entreprises paysagistes. Ont-elles disposé des pots de fleurs pour embellir la cité ? Sans doute. Rien, absolument rien, ne devait heurter le regard délicat du chef de l’État. Aucune odeur, non plus, ne devait l’incommoder.

Les habitants de la cité, convoqués pour l’occasion, n’ont pas été dupes. « Jamais nous n’avons vu autant de costumes cravates » a dit Nasser. Un autre : « dès demain, dès qu’il sera parti, tout reviendra sale comme avant ». On remarquera que Macron n’a pas exigé que la cité Bassens soit nettoyée de ses dealers. Il y aurait eu des affrontements et des émeutes et ça le président de la République n’aime pas.

Cette visite ouvre des perspectives riantes pour la France. Nous voyons très bien Macron se rendre à Saint-Denis, La Courneuve, à Trappes, au Mirail. Et tout là bas deviendra pur et propre par enchantement. Catherine la Grande et ses villages Potemkine ont beaucoup appris à Macron.