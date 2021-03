Pour Anne Hidalgo, la méthode de gestion de la crise sanitaire choisie par Emmanuel Macron n'est pas la bonne

La troisième vague est bien là, et les décisions de l'executif font débat. Aujorud'hui c'est la maire de Paris concernée par les nouvelles mesures qui donne son avis. Dans un entretien accordé à Europe 1, elle critique le manque de transparence du gouvernement et se demande ce qui a poussé le président à ne pas confiner en début d'année alors que de nombreux pays européens avaient décidé de se confiner.

Néanmoins, elle approuve le confinement "en extérieur" et poursuit la logique de Jean Castex qui consiste à "Dire qu’il vaut mieux être dehors plutôt qu’à l’intérieur."

Elle conclut son entretien en remarquant que malgré toutes les mesures, le gouvernement reste dans une infantilisation depuis le début de l'épidémie : "vous pouvez sortir, mais attention, quand vous êtes à l'intérieur, ne faites pas de regroupements familiaux ou amicaux parce que c'est là qu'il y aura des contaminations', on mise sur la responsabilisation et non pas l'infantilisation. Je pense que, depuis le début de cette épidémie, qu'on a beaucoup infantilisé les Français".