"Politique de la ville" : un aveuglement systémique de la Ve République

Emmanuel Macron et Gérald Darmanin lors d'une visite dans les Hauts-de-France, à l'hôtel de ville de Denain, le 11 avril 2022.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

"Aux Aubiers, le nouveau préfet tâte le terrain" dit le quotidien local début février. "Quartier de reconquête républicaine" depuis 2018, Les Aubiers - 1 300 logements, 4 000 habitants - est l'une des plus lugubres zones hors-contrôle de Bordeaux où, de maire libéral-techno en maire écolo-bobo, une criminalité explosive a succédé à une douce quiétude.

"Tâter le terrain", pour le nouveau préfet, c'est ceci : "Quartier le plus pauvre de la ré­gion Nouvelle-Aquitaine... améliorer la vie des personnes... faire revenir les services pu­blics... Des milliers d'habitants ont besoin que les pouvoirs publics fassent des choses utiles pour eux...". Au préfet succèdent les usuelles pleureuses : ah lala ! La vie est dure... Tous ces "jeunes désco­larisés difficiles à approcher... Des mineurs avec des comportements d'ado­lescents qui trou­blent un peu la tranquillité du voisinage"... Quartier déstabilisé depuis la mort du petit Lio­nel (tué par qui ?) et l'incendie du bureau de poste (brûlé par qui ?). Mais tout s'arrange ! Ba­guette magique : la rénovation urbaine... 100 millions d'euros... Plus de cent opérations-loge­ment... Restructuration des espaces extérieurs... Construction d'un groupe scolaire... Nouveau centre d'animation.... Salle polyvalente et jardins familiaux...

Misérabilisme plus projets pharaoniques : ce discours vous dit quelque chose ? Bien sûr : par­tout en France, on l'a déjà entendu mille fois, depuis 1983 (pile qua­rante ans...), quand le pré­sident Mitterrand arrivait aux Minguettes à Vénissieux. Déjà et toujours ensuite, revient le sempiternel discours du socialiste Gilbert Bonnemaison : jamais depuis, sous la Ve République, nul n'a récusé l'initial projet. Sans trêve après coup, MM Chirac, Sarkozy, Fillon etc. ont remis une pièce dans la boîte à musique, pour la même ritournelle ; la facture totale (côté pharao­nique) dépassant depuis lors les 100 milliards d'euros.

Dès l'arrivée de M. Bonnemaison dans le paysage, le projet politique était clair : récupérer les "quartiers perdus" dans le giron républicain et (alors) liquider l'émergent Front national. En 1981-83, les pires zones de non-droit étaient une ving­taine ; à Marseille, certaines déjà jugées "en sécession" - mot terrible - par des élus socialistes locaux. Quarante ans après (dit le Ren­seignement territorial), les pires de ces quartiers sont plus de deux cents. Voici peu encore, une émeute éclatait aux Min­guettes, cité sur laquelle, en quarante ans, a plu tout ce que le préfet précité pro­met aux Aubiers, pour un résultat final strictement sem­blable.

Un échec aussi colossal et abject est sans exemple sous toute la Ve République.

Résultat prévisible : il adviendra, comme lucidement décrit voici peu par un journaliste de La Provence, à pro­pos du coupe-gorge de La Bricarde. Lisons-le de près, tout y est dit en quatre lignes : "Christine a observé la dégradation pro­gres­sive de son cadre de vie. En première loge, elle a assisté aux déménagements des anciens ou­vriers accédant aux classes moyennes... Les associations et militants se sont épuisés, assé­chés par les autorités. Le chô­mage a galopé ; le trafic, pris ses aises ; puis les trafiquants, le pou­voir". Seule amélioration du cadre de vie : grâce à des préfets comme celui de Bordeaux, ces trafiquants habitent désor­mais de rutilantes résidences. Mais côté crime, homicides ou stupéfiants, tout pareil.

M. le préfet ignore - comment le saurait-t-il, des sujets si vulgaires et périlleux n'ac­cédant pas aux nobles programmes de l'ENA ou analogue - que dans une zone hors-con­trôle comme les Aubiers, la Bricarde ou Les Minguettes, la vie des habitants est régie par la loi du plus fort ; la vie économique, par les trafics, stupéfiants en tête. Les fortunes amassées par ce trafic y cor­rompent le social, le culturel et la vie des familles. Les caïds - vraies puissances lo­cales - y "sé­duisent" désormais aisément des élus locaux hypnotisés par le fric et la pro­chaine élection.

Des quartiers privés de tout, où la misère génère le crime ? Sur le terrain, tous - policiers et ma­gistrats en tête - s'amusent du piteux bo­bard. Voici Lyon, sa zone hors-contrôle de La Du­chère, 12 500 habitants, et ses supermarchés de la drogue, "Barre Sakharov" en tête. On y trouve des espaces verts... Le Parc du Vallon... Des transports en commun... Des crèches, écoles et collèges... Une bibliothèque... Des stades... Une pis­cine, l'été. Lisons la presse locale : "Beaucoup de barres [d'immeubles] ont disparu, pourtant la sécurité ne s'y est pas améliorée, loin de là"... 1 700 logements sociaux démolis de 2003 à 2015... Réhabiliter une seule barre coûte 19 millions d'euros.

À Reims, ville de droite libérale, la "Politique de la ville" échoit à un dirigeant de l'Ar­mée du salut : autant confier l'antimafia sicilienne à un garde-champêtre. Le brave homme ne sait où se fourrer : "On vit dans un quartier où il y a de nombreux jeunes, où il y a de la vie..." Hélas ! Le coupe gorge a une image "un peu négative à cause des écarts de com­portement qui peu­vent arriver". L'intéressé parle d'un secteur où naguère, un journaliste est laissé à demi-mort (avec lourdes séquelles) par un criminel clandestin et où, en dé­cembre 2022 encore, éclate une guerre entre gangs (Orgeval contre Croix-Rouge) avec incen­dies et tirs de mortiers sur la po­lice. Là aussi, piscine rénovée... gros travaux au stade... Mais à La Duchère, Orgeval ou à Croix-Rouge, toujours pas de sécurité pour les habitants.

Enfin, cette question pour le préfet de Bordeaux : dans la Creuse, dans les Ardennes ou dans le Cantal, combien de villes de 12 500 habitants jouissent d'un tel luxe de services ? Et dans cette France profonde, tire-t-on à l'arme de guerre sur la police ? S'y vend-il des tonnes de cocaïne ? Y fomente-t-on des émeutes ?