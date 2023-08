Polarisation et épidémie de cas de suprémacisme moral à gauche : de quoi Juliette Armanet est-elle le symptôme ?

Juliettee Armanet

Atlantico : Interrogée à propos de la chanson qui pourrait lui faire quitter une soirée Juliette Armanet a répondu Les Lacs du Connemara. En cause : « le côté scout, sectaire, la musique est immonde », « c’est de droite, rien ne va ». Dans quelle mesure cette déclaration est-elle symptôme d'un suprémacisme moral dont s'est emparé la gauche ?

Pierre Cormary : J'avais jusqu'à présent le bonheur de ne pas connaître le répertoire de Juliette Armanet. Le dernier jour du disco, L’amour en solitaire, Imaginer l’amour… Imaginer la musique et le chant de cette Assurancetourixette, oui ! Certes, je ne suis pas un spécialiste de la chanson française mais il est évident qu’un refrain de Sardou pulvérise cette ambianceuse pour midinettes dont Jacques Revaux, le compositeur de Sardou, a bien raison de dire que sa « sortie ridicule n’est pas digne d’une artiste ». Faut-il rappeler que Revaux (la doublure vocale de Jacques Perrin dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy) a composé la plupart des musiques de Sardou, mais aussi celles d’Hallyday, d’Aznavour, de Dalida, de Vartan en plus d’être l’auteur du tube Comme d’habitude interprété par Claude François et repris par Frank Sinatra en My Way, excusez du peu ? Et c’est lui, le plus grand mélodiste de la chanson française depuis soixante-dix ans, que sans le savoir, cette "artiste" dégomme comme ça ? C’est elle en fait qui ne connaît rien à la chanson française, ni à la musique et à la politique.

Car c’est là aussi le hic : Sardou est peut-être un artiste de droite (et alors ? David Bowie et Richard Wagner aussi ! Et je ne parle même pas du chœur patriotique du Nabucco de Verdi !), Les Lacs du Connemara est une chanson qui évoque les conflits entre catholiques et protestants en Irlande et qui plaide pour la paix et la réconciliation. C’est la chanson pacifiste, j’allais dire « de gauche » de son auteur, extraordinairement émouvante et entraînante ! Non, cette Armanet est en dessous de tout ! Et peut-être plus que le symptôme d’un suprémacisme moral de gauche a-t-on ici affaire à d’un suprémacisme de la bêtise et de l’ignorance – ce qui va d’ailleurs ensemble, surtout chez une pie-grièche générationnelle. Ok millénial !

Qu'est-ce qui explique que la gauche s'arroge ainsi ce qui est « bon » ? Quelles sont les racines de ce phénomène ?

Pierre Cormary : Dans un entretien que je vous avais donné en avril 2013, je glosais déjà sur le fait que la gauche a gagné la bataille culturelle depuis l’après-guerre : Sartre contre Aron, éthique de conviction contre éthique de responsabilité, rousseauisme triomphant mais sans doute aussi terrorisme originel. La gauche naît avec la terreur révolutionnaire. Robespierre, Saint-Just, Marat – tous ces démons du bien qui font qu’il y a toujours quelque chose de terrorisant à parler avec un intellectuel de gauche, comme si on parlait à une guillotine. On se demande tout de suite si on ne va pas être accusé de racisme, de sexisme, de fascisme ou pire d’insuffisance sociologique. L’autre raison de cette impunité morale est sans doute dans le fait que le communisme n’a jamais été jugé par l’Histoire. Cent millions de morts sont passés à la trappe au nom des bonnes intentions révolutionnaires. On a donc encore le droit de l’être et d’arborer fièrement un tee-shirt à l’effigie de Che Guevara. Lénine lui-même reste dans l’esprit public une sorte de héros – alors que c’est lui qui a inventé l’extermination en masse. Il y a une croyance de la gauche en sa propre innocence, une pureté originelle que rien ne saurait ébranler. Et la pureté, c’est la mort.

À quel point faut-il s'inquiéter pour nos sociétés si même les musiques que nous écoutons sont "de gauche" ou "de droite" ? Dans quelle mesure cela traduit-il une polarisation croissante de nos sociétés ?

Pierre Cormary : Je serai plutôt tenté de parler d’atomisation de la société. Chacun y va de sa bulle papale derrière son écran. Notre époque est celui de la guerre de tous contre tous. Non seulement entre droite et gauche mais aussi entre droites et entre gauches. Plus personne n’est d’accord avec personne. Vous allez voir qu’à la fin de l’entretien vous et moi de même !

Pour autant, force est de constater que la gauche, qui a perdu en excellence et en visibilité, garde néanmoins les rênes du pouvoir culturel, universitaire, judiciaire, médiatique, « inclusif » – c’est-à-dire excluant tout ce qu’elle n’est pas elle-même. La gauche comme totalité sans extérieure, tribunal permanent, « standard de la communauté », « Black Mirror », continue ses ravages notamment à travers le wokisme et la cancel culture – phénomènes qui ont clivé droite et gauche comme jamais mais aussi, ce qui est bien pire, qui font tout pour séparer les sexes et les peuples. À cause d’eux, on monte les Noirs contre les Blancs, les femmes contre hommes, les homos contre hétéros, les trans contre les féministes (qu’on appelle les « terf », soient celles qui défendent la condition féminine menacée en premier lieu par les nouvelles minorités progressistes) sans parler des asexués (ou non-binaires) contre les sexués – parce que pour ces gens-là, le sexe, c’est le mal. Cette gauche-là se caractérise en effet par une extrême bigoterie dont les femmes sont justement les premières victimes. À ce sujet, je conseille de lire Féminicène, le fabuleux essai paru chez Fayard de Véra Nikolski, marxiste de droite s’il en est, et qui montre comment ce ne sont pas les soi-disant luttes féministes qui ont émancipé les femmes mais bien le progrès technique, industriel, médical, « capitaliste » et que contrairement à ce que pensent les néo-féministes, c’est la décroissance, l’écologie forcené et la morale gnan gnan qui pourraient remettre en question ces émancipations. Le danger pour la femme, aujourd’hui, en plus de l’islam, c’est Sandrine Rousseau et non pas Elon Musk. Dans le même genre, j’en profite aussi pour recommander le prochain livre de Noémie Halioua La terreur néo-féministe - et ses petites leçons... à paraître chez Plon à la rentrée et qui devrait être un petit choc pour nos Mimi Geignardes. Il y a donc des résistances, en l’occurrence des résistantes, qu’il faut célébrer.

Que faire face à des sociétés qui font de plus en plus face à ce double phénomène de suprémacisme moral et de polarisation qui s'auto-entretiennent ?

Pierre Cormary : Eh bien lire Nikolski et Halioua comme je viens de le dire ! Et aussi sortir de la symétrie mimétique dans laquelle l’époque nous enferme. Car comme vous dites, nos guéguerres s’auto-entretiennent, chaque camp devenant le miroir de l’autre. Même à droite, on finit par se sectariser, à réagir pavloviennement à chaque idiotie de la gauche, à se faire peur alors qu’on devrait rire. Mais la droite ne sait plus rire – ni penser d’ailleurs. À cause de la gauche, la droite finit par elle aussi être bête, moralisante, j’allais dire wokiste, capable seulement d’indignation qui tourne parfois à l’abjection. Le politiquement correct de gauche suscite le politiquement abject de la droite. Avec le confinement puis l’affaire ukrainienne, on a vu de quoi la droite, du moins une certaine droite, était le nom. Celui de l’obscurantisme, du complotisme, de la fake news, du mensonge décomplexé et de l’engagement dans le pire : après avoir été antivax, nos covidiots se sont révélés poutiniens, eurasiens et tout cela « au nom de nos valeurs », comme ils disent ! Comme dans les années trente, les « identitaires » et autres nationaux se sont entichés de l’ennemi, hier allemand, aujourd’hui russe, demain chinois. Il n’y a jamais eu en France que les « nationaux » pour être du parti de l’Étranger. Tout plutôt qu’être du côté de l’OTAN et de l’Amérique. Alors que si « les Ricains n’étaient pas là », comme le chantait justement Michel Sardou….