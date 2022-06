Plier mieux pour emporter plus : les secrets d’une valise réussie

Au fil de ses missions et projets, elle a acquis la certitude que le bon agencement d'un intérieur avait un impact très positif sur le bien être et le style de vie. Naturellement convaincue des bénéfices du désencombrement et de l'organisation des espaces de vie et de travail, elle découvre la méthode KonMari™ en 2015 à travers la lecture du best seller "la Magie du Rangement" par Marie Kondo. Elle se forme à Londres auprès de Marie et ses équipes en suivant le processus exigeant développé au Japon et désormais mené depuis San Francisco.

Atlantico : À l’approche de l’été, voici une discipline auquel personne ne pourra échapper : la préparation de ses bagages. Si certains ont tendance à tout mettre en boule sans succès, quelle est la meilleure méthode selon vous pour faire sa valise ?

Christine Tessier : Pour faire ma valise, j’applique la méthode Marie Kondo afin de garder mes vêtements bien rangés pendant les vacances. Il ne faut bien évidemment pas tout rouler en boule pour faire une belle valise, mais appliquer une méthode de pliage à la verticale. Les affaires doivent être pliées comme les tranches d’un livre dans une bibliothèque. Ainsi, on peut voir tout le contenu de la valise et une fois arrivé à destination, on applique le même pliage à la verticale dans les rangements de l’hôtel. Et surtout on doit continuer à ranger de cette manière après les vacances.

En ne comprimant pas ses affaires dans ses valises, on gagne de la place. N’ayez pas peur ! Cela ne va pas froisser les vêtements car ce n’est pas le nombre de plis qui froissent, mais la pression des vêtements les uns sur les autres avec un rangement à la verticale. Pour bien voir à quoi ressemble ce rangement, voici une vidéo qui présente le concept.

Quelles sont les étapes préliminaires avant de préparer sa valise ?

Une semaine avant le départ. Je conseille de faire le point sur les affaires manquantes comme la crème solaire. On peut alors faire ces petits achats sans stress et acheter ce qu’il faut en format voyage. En prenant de l’avance, vous aurez tout sous la main lorsque vous entreprendrez de faire votre valise.

Ensuite, je conseille de préparer son sac la veille. Il ne faut pas la faire deux, trois ou quatre jours avant. Cela sera contre-productif car on aura tout empaqueté trop tôt et on manquera de choses au quotidien comme la brosse à cheveux ou des appareils électroniques. La veille, on étale absolument tout sur son lit. On catégorise les objets que l’on va emporter avec comme plus grosse catégorie les vêtements, puis on sous-catégorise le maquillage, les produits d’hygiène et tout ce qui est électronique (chargeurs, casque…) ainsi que médicaments et livres.

Une fois que l’on a tout étalé. On regroupe les petites catégories et on fait des petits tas. Si possible, mettez dans des petits sacs transparents tout ce qui est hors vêtement. Cela permet de voir rapidement où se trouve les choses. Sur le choix des vêtements, il est extrêmement important d'analyser dans quelle tenue on se sent bien et laquelle nous donne confiance en soi. On enlève tous les « au cas où », « on ne sait jamais, cela peut servir ». Ainsi, on a une vision presque jour par jour de ce que l’on peut porter, si l’on part 7 jours, c’est 7 tenues. Pas une de plus.

Il faut bien identifier l’endroit où l’on va et ne pas se charger avec des contraintes. On ne doit garder, comme dit Marie Kondo, que ce qui nous rend heureux.

Quelles conséquences, une valise mal faite pourrait avoir ?

Une valise mal faite peut avoir une incidence sur votre budget car certaines compagnies ferroviaires ou aériennes peuvent appliquer des frais. Ce n’est pas parce que l’on a une petite robe ou un t-shirt en plus que l’on va passer des vacances affreuses.