Plan de paix pour l’Ukraine : pourquoi Elon Musk ne mérite pas tant d’opprobre

Elon Musk a été critiqué après ses propositions sur la guerre en Ukraine.

Elon Musk a évoqué sur Twitter une proposition de paix entre Kiev et Moscou basée sur de nouveaux référendums sous supervision de l'ONU, l'abandon de la Crimée à la Russie et d'un "statut neutre" pour l'Ukraine. Elon Musk a été très critiqué par les responsables ukrainiens comme Volodymyr Zelensky ou l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne.

Konstantin Kisin est un comédien et commentateur politique russo-britannique. Konstantin Kisin écrit régulièrement pour un certain nombre de publications dont Quillette, The Spectator, The Daily Telegraph.

Je ne suis pas d'accord avec la suggestion d’Elon Musk vis-à-vis de la guerre en Ukraine mais je n'aime vraiment pas l'acharnement qu’il subit. C'est un acteur de bonne foi, et le monde a besoin d'acteurs de bonne foi qui ont de l'influence et qui veulent résoudre le plus grand problème auquel le monde est confronté, même s'ils ont tort.

Ma réponse : "Ça n'arrivera pas. Et il n'y a pas d'Ukraine neutre, c'est impossible. Lisez ceci :"

L'Ukraine aurait dû être un "État neutre"

C'est un argument très séduisant pour les personnes qui refusent de reconnaître le sens des mots. Ce n'est pas pour rien que le mot Ukraine signifie "frontière" et que son hymne national commence par les mots "L'Ukraine n'est pas encore morte". Elle se trouve dans le no man's land entre deux grandes civilisations. Il n'y a jamais eu et, à mon avis, il n'y aura jamais d'Ukraine neutre. Ce que Mearsheimer et d'autres entendent par Ukraine "neutre", c'est ce qu'elle était avant 2014, un pays qui était libre d'élire n'importe quel président et de prendre n'importe quelle mesure tant que la Russie l'approuvait.

Je sais que c'est un accord que beaucoup d'Occidentaux accepteraient volontiers pour faire disparaître ce problème. Mais permettre la reconstruction de l'Empire russe ne fera qu'encourager de nouveaux efforts pour le reconstruire.

On m'accuse souvent d'être émotif sur cette question. Et c'est vrai, je suis extrêmement fatigué d'en discuter avec des gens qui pensaient que le "Dombass" était une boisson que l'on pouvait acheter dans un bar il y a encore 6 mois mais, et c'est compréhensible, certaines personnes laissent leur indignation face au comportement de la Russie à prendre le dessus. Peu importe l'horreur des atrocités commises par les Russes, cela ne se terminera pas comme la Seconde Guerre mondiale. Le monde a changé. Dans l'ère nucléaire, il y a des pays qui ne peuvent pas être amenés à capituler. Donc, comme je l'ai dit dès le premier jour, cela se terminera par des négociations, que cela nous plaise ou non, que nous le voulions ou non (et je ne le veux pas !). Alors oui, les conséquences de l'agression russe doivent être si sévères qu'elles dissuaderont tout pays qui penserait même à faire quelque chose comme ça à l'avenir. Mais, à la fin de la journée, il y aura toujours une sorte de négociation. Et cela signifie parler avec des gens que vous n'aimez pas et écouter des suggestions que vous n'aimez pas. Hélas.

Les gens me demandent toujours quelle est ma solution à ce problème - je l'ai dit à Question Time au début du mois de mars (regardez les 4 premières minutes). Mais cela ne sera possible que lorsque les deux parties en auront assez de se battre, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Ma suggestion, qui serait impossible pour l'instant puisqu'aucune des deux parties ne serait d'accord, est, depuis le premier jour, que l'Ukraine donne un coup de sang à Poutine et échange les choses qui ne comptent pas pour elle (Donbass, Crimée) contre une sécurité permanente, c'est-à-dire une force de maintien de la paix de l'OTAN ou de l'ONU.

