Petites leçons de l'échec catastrophique du métavers

Une femme essaye le gilet Owo, qui permet aux utilisateurs de ressentir des sensations physiques lors d'expériences dans le métavers, au Consumer Electronics Show, en janvier 2022 à Las Vegas.

Daniel Ichbiah est écrivain et journaliste, spécialisé dans les jeux vidéo, les nouvelles technologiques, la musique et la production musicale.

Atlantico : En septembre, rapporte Ouest-France, l'artiste M. Pokora se produira dans le métavers pour un concert exclusif afin de célébrer ses 20 ans de carrière. Il fut un temps où cet univers alternatif et virtuel accueillait également de nombreux architectes qui y construisaient divers bâtiments. Cette initiative a semblé séduire pendant un certain temps, certains y voyant même une opportunité de réaliser d'importants bénéfices. Cependant, les récentes enquêtes sont sans équivoque : le métavers est un échec. En moyenne, il compte seulement une trentaine d'utilisateurs actifs quotidiens... Comment expliquer cela ?

Daniel Ichbiah : La tentative de Zuckerberg s'est soldée par un échec cuisant. Il a présenté des vidéos impressionnantes et une multitude d'activités mais l'été suivant, Horizon World s'est révélé pathétique. Révéler cette technologie aussi tôt était une erreur monumentale. Pour qu'une nouvelle technologie réussisse, il faut susciter l'effet "Waouh", quelque chose qui pousse les gens à se dire : "je ne peux pas passer à côté de ça". Par exemple, Zuckerberg a fait exactement le contraire de ce qu'Apple a fait lorsque l'iPhone a été dévoilé. En fin de compte, le métavers ne connaîtra pas le succès avant au moins 2030, car les outils et les infrastructures ne sont pas prêts. De plus, les casques sont trop compliqués et longs à installer, ce qui ne facilite pas les choses.

Certains affirment désormais que le concept n'a jamais vraiment fonctionné, qu'il a toujours été surestimé par ses défenseurs. En réalité, selon The Guardian, il n'a rapporté que 470 euros de revenus. Cette situation était-elle prévisible ? Comment expliquer, dans ce cas, l'engouement suscité par le projet ?

En 1985, les gens ne croyaient pas en Windows avant qu'il n'explose. L'erreur de Zuckerberg a été de dévoiler un prototype beaucoup trop tôt. Il aurait dû promettre sa technologie pour 2030, et peut-être que tout le monde se serait empressé de l'acheter une fois qu'elle serait bien au point. Zuckerberg cherchait à susciter un regain d'intérêt pour Facebook, qui était déserté par les jeunes. Il voulait vendre ses casques de réalité virtuelle et attirer l'attention sur autre chose que les scandales qui entouraient Facebook.

Récemment, c'est Mark Zuckerberg lui-même qui a mis en évidence l'ampleur de cet échec. Selon vous, ce constat suffit-il à enterrer le métavers ou le concept de métavers ? Comment pourrait-on créer, le cas échéant, un univers virtuel viable ?

Il ne faut pas rejeter le concept de métavers. Il possède un potentiel futur, des applications qui intéressent les gens et des opportunités de génération de revenus. Une intervention médicale a déjà été simulée virtuellement avant d'être réalisée en réalité. Il y a de nombreuses expériences à mener. Encore une fois, le concept a sa raison d'être, il a simplement été dévoilé trop tôt. Si une application réellement utile était lancée demain, le métavers connaîtrait un essor considérable. Il est également important de noter que le métavers est lié aux cryptomonnaies, qui ont connu deux revers terribles en 2022. Avec l'avènement de ChatGPT, qui a propulsé l'intelligence artificielle du jour au lendemain, les cryptomonnaies ont été encore plus supplantées et l'économie autour du métavers s'est effondrée.