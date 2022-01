Petite leçon venue du Kazakhstan à tous ceux qui voudraient se précipiter vers une société sans cash

Des manifestants lors d'un rassemblement après que le gouvernement ait déclaré l'état d'urgence national après de violents affrontements, Alamaty, Kazakhstan, 5 janvier 2022.

Atlantico : Suite au fort mouvement de protestation qui a éclaté au Kazakhstan, le gouvernement a décidé de couper le réseau Internet dans les principales villes du pays. De nombreuses personnes se servent d'applications de paiement en ligne et les terminaux de cartes de crédit qui ont également été rendus inutilisables. Dans quelle mesure cette décision a-t-elle été problématique pour la population ?

Michael Lambert :La décision du gouvernement kazakh de bloquer la majorité des services en ligne s'est avérée particulièrement efficace pour entraver la communication entre les manifestants, les isoler du monde extérieur, et empêcher toute synchronisation entre eux. En ce sens, le gouvernement kazakh s'est peu soucié des conséquences humaines ou économiques d'une telle décision, et les coupures ont eu un impact massif sur les paiements quotidiens, mais aussi sur les crypto-monnaies, puisque le Kazakhstan représentait plus de 18 % du hashrate du réseau Bitcoin mondial en août dernier selon le Cambridge Centre for Alternative Finance. Le Kazakhstan se positionnant ainsi comme deuxième pays après les États-Unis pour l'extraction (minage) des cryptomonnaies. Dès lors, la suspension d'Internet n'a pas seulement été problématique pour les habitants du pays, mais aussi à l'échelle mondiale avec des pertes considérables de la part des entreprises américaines et européennes travaillant dans le secteur des crypto-monnaies, avec des répercussions sur toutes les plateformes boursières dont notamment le NASDAQ.



Si l'on se concentre sur la population, les citoyens ne peuvent plus communiquer avec leurs proches via les applications classiques (par exemple Telegram et WhatsApp), et doivent payer avec de l'argent sous forme de papier, dont on sait qu'il est difficile à retirer et sujet à une forte contrefaçon. De nombreux Kazakhs font leurs courses quotidiennes avec des cartes de débit. Celles-ci ont souvent été rendues inutilisables par la panne, car les terminaux de paiement dépendent des connexions Internet. De longues files d'attente se sont formées devant les distributeurs automatiques de billets des grandes villes, notamment à Almaty, Nur-Sultan et Aktau, les habitants cherchant à se procurer des produits de première nécessité.

Qui plus est, ces coupures ont eu un impact sur l'arrivée de l'aide économique que les expatriés apportent à leurs familles. Cela va sans dire, mais les déconnexions sont également préoccupantes pour le télétravail, pour les citoyens qui avaient l'habitude de payer en crypto-monnaies ou d'acheter des biens en ligne dans une autre devise, ainsi que pour les étudiants dont les cours sont en grande partie en ligne.





Quelles pourraient être les conséquences d'une panne internet géante pour l'économie du pays ? À quel point dépend-elle d'internet pour fonctionner ?



Michael Lambert : En janvier 2022, Top10VPN a estimé que la panne d'internet avait jusqu'à présent coûté 189 millions de dollars à l'économie du Kazakhstan, mais ce chiffre est bien plus élevé, car l'exploitation des crypto-monnaies est une source importante de revenus dans ce pays qui a su tirer avantage des restrictions chinoises. Avec la politique de répression du gouvernement kazakh à l'encontre des manifestants, certains mineurs de crypto pourraient se tourner vers des pays plus libéraux et plus stables, contraints par des mesures anti-crypto typiques des régimes autocratiques comme on le constate en Turquie et en Chine.



Aujourd'hui, comme dans toutes les économies modernes, tous les services au Kazakhstan dépendent d'Internet. Les plus essentiels, dont les services bancaires, ne peuvent fonctionner sans Internet.

De même, aucune entreprise ne peut fonctionner sans accès au courrier électronique et aux réseaux de messagerie instantanée pour les réunions en ligne. Cela va des entrepreneurs indépendants, comme un chauffeur de taxi, qui ne peuvent plus travailler sans utiliser des applications essentielles comme Uber, Bolt et Yandex. aux multinationales qui ne peuvent plus communiquer avec le monde extérieur sans ZOOM, Skype ou les services de Google et Microsoft.

Enfin, il y a un coût humain avec le manque d'accès à l'information, l'impossibilité de communiquer avec ses proches, ou simplement de regarder des vidéos en ligne (dont TikTok et YouTube) pour s'informer, les plus jeunes n'ayant pas de télévision et utilisant leurs smartphones et ordinateurs. C'est également une perte pour le tourisme, personne ne souhaitant se rendre dans un pays qui ne dispose pas d'internet.



En synthèse, aucune économie moderne ne saurait se passer de l'internet, et la situation au Kazakhstan restera dans les mémoires comme un exemple de l'importance de la numérisation des services et de l'interconnexion entre internet, démocratie, et prospérité économique.