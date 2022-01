© STRINGER / AFP

Bonnes feuilles

Petit mémo sur l’autodestruction de Marine Le Pen en 2017

Frédéric Micheau publie « Le sacre de l'opinion, Une histoire de la présidentielle et des sondages » aux éditions du Cerf. De Charles de Gaulle à aujourd'hui, en passant par François Mitterrand, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy : l'Élysée et les sondages, c'est toute l'histoire de la Ve République. Éléments-clés de la dramaturgie électorale, les sondages font et défont les destins. Extrait 2/2.