Petit décryptage de ce que la Chine voudrait vraiment que les États-Unis comprennent pour éviter l’escalade d’une nouvelle guerre froide

Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré lundi le président chinois Xi Jinping dans le but d'afficher une détente des relations entre Pékin et Washington, alors que les tensions se multiplient entre les deux pays.

Atlantico : Il y a eu des réunions de haut niveau entre les administrations américaines et chinoises ce lundi. Quels étaient les enjeux ?

Moritz Rudolf : Je pense qu'il est important de replacer les choses dans leur contexte. La récente réunion visait à relancer les échanges diplomatiques de haut niveau entre la Chine et les États-Unis, pour la première fois depuis cinq ans. Compte tenu de la détérioration actuelle des relations, il est crucial pour les deux parties d'accroître les échanges en personne. Après le report de février, le secrétaire d'État Blinken s'est finalement rendu en Chine avec des objectifs clés, notamment des échanges interpersonnels au plus haut niveau et la résolution de problèmes concrets.

La création d'un groupe de travail sur la lutte contre les stupéfiants, qui répond aux préoccupations des États-Unis concernant le fentanyl, a été un résultat important. En outre, l'accent a été mis sur l'augmentation des échanges d'étudiants et la facilitation des vols directs, qui sont importants pour les deux plus grandes économies afin de favoriser une plus grande interaction. Toutefois, un objectif n'a pas été atteint : la mise en place d'un mécanisme de crise impliquant des discussions entre militaires. Compte tenu de la volatilité actuelle des relations, il est essentiel d'avoir des échanges directs réguliers et des canaux de gestion des crises pour éviter une nouvelle escalade. Malheureusement, la Chine s'est montrée réticente à poursuivre cette option.

Quels sont les reproches de la Chine aux États-Unis ?

Du point de vue chinois, la méfiance reste importante. La Chine estime que les États-Unis entravent son développement et s'ingèrent dans ses affaires intérieures. Taïwan reste une question centrale, comme le soulignent tous les communiqués de presse de la Chine. Les Chinois ont cherché à obtenir des assurances de la part des États-Unis quant à leur engagement en faveur de la politique d'une seule Chine. Le secrétaire d'État Blinken les a rassurés verbalement lors de sa conférence de presse, mais le conflit autour de Taïwan n'est toujours pas résolu.

Pour la Chine, Taïwan est la principale préoccupation qui a été soulevée dans tous les rapports. Avant et pendant la visite, et cela restera l'un des principaux points de friction entre les deux parties.

Vous dites que selon les Chinois, la racine des problèmes vient du fait que les Etats-Unis ne comprennent pas ce que fait la Chine ?

Les deux parties se renvoient la balle, les États-Unis accusant la Chine de violer l'ordre international fondé sur des règles, et la Chine accusant les États-Unis de ne pas tenir compte de ses préoccupations essentielles et d'entraver son développement. Ces deux questions restent au cœur du conflit. La récente visite sert toutefois de mécanisme pour établir davantage d'échanges et encourager le dialogue entre les deux parties, ce qui n'avait pas été le cas ces derniers mois. Bien que la visite en elle-même n'ait pas résolu les questions fondamentales, elle signifie une volonté de reconnaître la nécessité d'une action responsable et d'un accroissement des échanges bilatéraux. C'est, à mon avis, le principal enseignement que l'on peut tirer de cette visite.

Quelle est la part de réalité, quelle est la part de stratégie ?

Les États-Unis et la Chine sont tous deux engagés dans une lutte pour le pouvoir. Les États-Unis visent à maintenir leur position de première nation mondiale, tandis que la Chine cherche à être reconnue comme une puissance mondiale égale. Ces objectifs reposent sur leurs propres perceptions et aspirations. Toutefois, les règles d'engagement entre les deux pays ne sont actuellement pas claires, ce qui entraîne des frictions croissantes dans divers domaines. Il est difficile de naviguer dans cette situation complexe.

Le concept de DE-risking, évoqué précédemment, entre en jeu. Les États-Unis tentent d'encadrer leurs actions de manière à faire comprendre à la Chine qu'ils agiraient de la même manière s'ils se trouvaient dans une position similaire. Ce raisonnement est utilisé pour justifier les restrictions sur les transferts de technologie et le renforcement des capacités militaires de la partie adverse. En conséquence, les États-Unis ont imposé certaines limites à l'engagement économique avec la Chine.

Il est difficile de définir la situation, car les deux parties sont convaincues qu'elles ont raison et qu'elles agissent dans leur propre intérêt. Chaque partie peut mettre en évidence des exemples de deux poids deux mesures et de violations de la part de l'autre. La complexité vient du fait que ces deux superpuissances se disputent leurs rôles respectifs dans l'ordre mondial. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est le résultat naturel de cette lutte.

Que pourrait-il se passer ensuite ?

Deux tendances distinctes peuvent être observées. D'une part, des efforts seront déployés pour améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis au niveau opérationnel. Il peut s'agir d'initiatives telles que le groupe de lutte contre les stupéfiants et la coopération sur les questions de sécurité alimentaire, comme l'initiative sur les céréales de la mer Noire. En outre, il pourrait y avoir une augmentation des vols directs entre les deux pays. Cependant, des défis liés à la sécurité se poseront simultanément. L'implication de la Chine dans la mer de Chine méridionale et les questions liées à Taïwan pourraient provoquer des réactions négatives. En outre, les questions concernant le rôle de la Chine dans la guerre en Ukraine, y compris sa capacité à contrôler efficacement les entreprises privées qui soutiennent les efforts de guerre russes, susciteront des débats.

Pour faire progresser les relations bilatérales, nous pouvons nous attendre à d'autres visites des deux parties. Par exemple, Chenguang se rendra à Washington et il y aura d'autres échanges bilatéraux. Ces préparatifs conduisent à une rencontre potentielle entre Xi Jinping et le président Biden, peut-être en novembre. Cette rencontre constituera une étape importante pour les relations bilatérales, mais de nombreux obstacles devront être surmontés.

La Chine et les États-Unis ont des préoccupations qui pourraient faire l'objet d'un certain degré de résolution ou de médiation, ce qui permettrait d'apaiser les tensions. Toutefois, des résultats concrets devront être obtenus pour que des progrès soient réalisés. En raison des élections américaines à venir, tout engagement du gouvernement américain actuel avec la Chine est susceptible d'être politisé, en particulier par les Républicains. Par conséquent, malgré la visite, il reste de nombreux obstacles à surmonter, notamment au niveau des populations des deux pays. Les résultats concrets prendront du temps, et les environnements intérieurs difficiles en Chine et aux États-Unis rendent difficile l'élimination de ces obstacles à ce stade.

La rhétorique du compte rendu chinois de la réunion Blinken - Wang est plus dure que celle du compte rendu de la réunion Qin - Blinken d'hier. Elle donne un bon aperçu des principales préoccupations de 🇨🇳 concernant ses relations avec 🇺🇸.

Que dit le compte rendu ?

D'après le compte rendu, Wang a évoqué un moment crucial dans les relations 🇺🇸🇨🇳, où des choix doivent être faits entre

🔹dialogue ou confrontation

🔹coopération ou conflit

Il a déclaré :

"Nous devons adopter une attitude responsable envers nos peuples, notre histoire et le monde, inverser la spirale descendante des relations 🇨🇳🇺🇸 et travailler ensemble pour trouver la bonne façon pour la Chine et les États-Unis de coexister dans la nouvelle ère."

Utilisant la rhétorique habituelle de 🇨🇳, Wang a déclaré que la cause première de la détérioration actuelle des relations 🇨🇳🇺🇸 réside dans

▪️la compréhension erronée de 🇨🇳 par les États-Unis.

▪️qui a entraîné des politiques erronées à l'égard de 🇨🇳

Wang a déclaré que la partie 🇺🇸 devait

▪️deeply réfléchir profondément

▪️ensemble avec la Chine, gérer les différences et éviter les accidents stratégiques.

Wang a déclaré que la priorité était de :

▪️ stabiliser les relations entre la Chine et les États-Unis

▪️vraiment mettre en œuvre le consensus atteint entre les dirigeants des deux pays

Les principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération gagnant-gagnant doivent être considérés comme les principes directeurs fondamentaux.

Wang a également fourni une explication détaillée de la logique et des tendances inévitables des relations entre la Chine et les États-Unis.

▪️logique historique et tendances inévitables du développement et de la revitalisation de 🇨🇳

▪️caractéristiques distinctives de la voie 🇨🇳 vers la modernisation

▪️riches les connotations de la démocratie du peuple dans l'ensemble du processus.

(rhétorique standard)

Il a exhorté la partie 🇺🇸

▪️ne pas refléter 🇨🇳 le modèle d'une puissance hégémonique

▪️ne pas méprendre 🇨🇳 en se basant sur la trajectoire suivie par les puissances occidentales traditionnelles.

"C'est la clé qui permettra à la politique américaine à l'égard de la Chine de revenir à l'objectivité et à la rationalité.

Wang Yi a demandé à 🇺🇸 de ne pas faire de l'agitation autour du "🇺🇸".

▪️arrêter d'exagérer la "théorie de la menace 🇨🇳"

▪️lever ses "sanctions unilatérales illégales"

▪️abandonner la suppression du développement technologique 🇨🇳s.

▪️s'abstenir d'interférer dans les affaires intérieures de 🇨🇳

En ce qui concerne Taiwan, Wang a souligné que la sauvegarde de l'unité nationale est

▪️au cœur des intérêts fondamentaux de 🇨🇳

▪️lié au destin de tous les Chinois

▪️la mission historique inébranlable du PCC

Wang a déclaré que sur cette question, la Chine n'a pas de place pour un quelconque compromis ou une quelconque concession.

Wang a exhorté la partie 🇺🇸 à

▪️réellement adhérer au principe de la Chine unique tel que défini dans les trois communiqués conjoints entre 🇨🇳 et 🇺🇸

▪️respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine

▪️explicitement s'opposer à "l'indépendance de Taïwan".

En ce qui concerne 🇺🇸 Blinken, la lecture de 🇨🇳 indique simplement qu'il a exprimé

▪️l'engagement des États-Unis à revenir à l'ordre du jour de la réunion Xi-Biden à Bali.

▪️l'attente d'un renforcement de la communication et d'une gestion responsable des différences, d'une coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun (sans plus de détails).

