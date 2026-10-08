L'AGENT (PATHOGENE) QUI VENAIT DU FROID

Peste dans un labo : la Russie a-t-elle un programme de guerre bactériologique ?

Le décès d'une technicienne de laboratoire à Irkoutsk a suscité de vives inquiétudes sanitaires et stratégiques quant aux recherches biologiques russes. Ce drame met en lumière l'opacité de Moscou, la porosité entre ses programmes civils et militaires, ainsi que son recours persistant à des agents chimiques ou bactériologiques offensifs.