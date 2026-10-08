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Sur cette photo non datée diffusée par l'Institut de recherche anti-peste d'Irkoutsk, des spécialistes travaillent en laboratoire dans le cadre de mesures anti-épidémiques lors de l'Universiade d'hiver 2019 à Krasnoïarsk.
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L'AGENT (PATHOGENE) QUI VENAIT DU FROID

8 octobre 2026

Peste dans un labo : la Russie a-t-elle un programme de guerre bactériologique ?

Le décès d'une technicienne de laboratoire à Irkoutsk a suscité de vives inquiétudes sanitaires et stratégiques quant aux recherches biologiques russes. Ce drame met en lumière l'opacité de Moscou, la porosité entre ses programmes civils et militaires, ainsi que son recours persistant à des agents chimiques ou bactériologiques offensifs.

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MOTS-CLES

Russie , peste , armes biologiques , guerre bactériologique , Irkoutsk , Sibérie , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Ulrich Bounat

Ulrich Bounat est analyste géopolitique, chercheur associé Euro Créative. Il est l’auteur de “La guerre hybride en Ukraine, quelles perspectives ?” publié aux éditions du Cygne.