L'AGENT (PATHOGENE) QUI VENAIT DU FROID
8 octobre 2026
Peste dans un labo : la Russie a-t-elle un programme de guerre bactériologique ?
Le décès d'une technicienne de laboratoire à Irkoutsk a suscité de vives inquiétudes sanitaires et stratégiques quant aux recherches biologiques russes. Ce drame met en lumière l'opacité de Moscou, la porosité entre ses programmes civils et militaires, ainsi que son recours persistant à des agents chimiques ou bactériologiques offensifs.
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MOTS-CLESRussie , peste , armes biologiques , guerre bactériologique , Irkoutsk , Sibérie , Vladimir Poutine
THEMATIQUESInternational
Ulrich Bounat est analyste géopolitique, chercheur associé Euro Créative. Il est l’auteur de “La guerre hybride en Ukraine, quelles perspectives ?” publié aux éditions du Cygne.
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Ulrich Bounat est analyste géopolitique, chercheur associé Euro Créative. Il est l’auteur de “La guerre hybride en Ukraine, quelles perspectives ?” publié aux éditions du Cygne.