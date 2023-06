Les forces ukrainiennes préparent depuis une contre-offensive depuis de nombreux mois.

Atlantico : Quel est votre point de vue sur l'état actuel du conflit en Ukraine ? Où en est la situation sur le front ?

Anton Barbashin : Il semble que nous assistions actuellement à une transition dans le conflit. L'un des facteurs qui y contribuent est la contre-offensive ukrainienne, qui s'intensifie depuis le début de l'année. Cependant, la situation est marquée par une importante désorganisation, de la part de la Russie. Il y a eu des rapports de conflits internes et de désarroi dans leurs rangs, illustrés par l'histoire de Buckner et son rôle dans la destruction de certaines cibles, ainsi que des conflits avec le ministère de la Défense. Ces incidents indiquent un manque de compréhension et de coordination dans les actions de la Russie dans la région. Ils soulignent également les problèmes de moral et le nombre insuffisant de personnel dans l'armée russe.

Je ne peux pas commenter ce qui se passe sur le barrage car je ne connais pas les raisons et les arguments spécifiques des deux côtés pour leurs actions ou inactions. S'il est probable que la Russie ait joué un rôle, il est également possible que la négligence et d'autres facteurs aient contribué à la situation. Dans l'ensemble, il semble que cet été pourrait être un tournant important, tant en Ukraine qu'en Russie. Je ne connais pas bien les détails de la façon dont la guerre est perçue en Ukraine, mais en Russie, il y a une demande croissante, comme l'indiquent les sondages et les études, pour des pourparlers de paix et la résolution des conflits. La croyance antérieure selon laquelle la Russie obtiendrait une victoire décisive est maintenant remise en question, avec des discussions émergeant parmi le public et l'élite sur la possibilité d'une défaite et ses conséquences. Ce changement d'humeur reflète un paysage changeant en Russie.

L'approvisionnement en matériel et en main-d'œuvre au sein de l'armée russe suscite des inquiétudes. Cependant, le ton général est donné par la contre-offensive ukrainienne imminente, et les rapports suggèrent qu'elle a effectivement lieu. Il est important de rester prudent et d'attendre d'autres développements. Le sentiment qui prévaut en Russie est celui de la frustration, exprimée à la fois par les factions pro-guerre et anti-guerre, face à la situation actuelle. Il est clair que des changements doivent se produire sur le terrain, et nous pouvons nous attendre à les voir au cours des mois de juin, juillet et peut-être août. Comme nous8 l'avons déjà dit à maintes reprises, cet été pourrait être un moment charnière du conflit.

Vous avez mentionné la contre-offensive ukrainienne. En effet, il y a eu des indications depuis un certain temps déjà qu'une offensive ukrainienne était imminente. Cependant, malgré certaines mesures prises, nous n'avons pas encore assisté à une contre-offensive à grande échelle. Y a-t-il des indications que cela pourrait arriver bientôt, si cela va effectivement avoir lieu?

Je dois souligner que je n'ai pas une connaissance détaillée de la mesure dans laquelle les messages que nous avons vus faisaient partie d'une campagne pré-planifiée ou d'une réaction à des documents divulgués. Les fuites de renseignements ont forcé l'Ukraine à réévaluer sa stratégie, introduisant un certain niveau d'improvisation. Il est important de se rappeler que la guerre implique beaucoup de spéculation, de tromperie et de désinformation des deux côtés.

Cela étant dit, il semble y avoir une augmentation des hostilités et des combats réels ces derniers jours. Cependant, le résultat final est encore incertain. La destruction du barrage a déjà modifié la dynamique du conflit, quelle que soit l'offensive prévue. De plus, il faut tenir compte de l'élan lorsqu'il s'agit de lancer une opération majeure en temps de guerre. La saison printanière a posé des défis en raison des conditions météorologiques, telles que l'impact sur les mouvements de chars et de véhicules blindés. En revanche, l'automne offre des conditions plus favorables, tandis que l'hiver pose ses propres difficultés. Par conséquent, il existe une fenêtre d'opportunité spécifique que l'Ukraine pourrait utiliser pour une offensive à grande échelle, similaire à ce qu'elle a fait l'année dernière. Il est raisonnable de supposer qu'ils pourraient tenter à nouveau cette année.

Cependant, il semble que la partie russe se concentre actuellement davantage sur le renforcement des positions défensives le long des lignes de front. Il y a eu des signaux de divers cercles à Moscou suggérant que si l'Ukraine devait accepter l'occupation russe actuelle comme faisant partie de son territoire, la Russie pourrait être disposée à apaiser les tensions, au moins temporairement. Ainsi, ce serait probablement l'Ukraine qui lancerait des efforts pour récupérer ses terres. Les détails de la formation et de l'équipement me restent inconnus, mais il est évident qu'une grande partie de la planification ukrainienne doit s'aligner sur le soutien militaire occidental, y compris la fourniture d'armements et la formation de leurs troupes. Nous avons observé une augmentation de l'assistance occidentale et de la présence de formateurs occidentaux, ce qui nécessite un certain temps de coordination et de familiarisation avec de nouvelles armes et tactiques.

Que sait-on de la mobilisation ?

Ainsi, ce à quoi nous assistons peut être résumé comme suit. En tant que personne née en Russie, j'ai suivi de près les calculs concernant le nombre d'hommes mobilisés par la Russie dans la première vague du conflit. Les chiffres officiels indiquaient environ 300 000, mais un article sur Riddle suggérait que le nombre réel pourrait être inférieur. Un rapport récemment publié sur le site Web de la Défense nationale russe, qui a ensuite été supprimé, indiquait que le chiffre réel de la mobilisation pourrait être d'environ 220 000 à 230 000, selon l'ampleur des unités formées.

C'est un fait connu que certaines personnes ont été renvoyées chez elles en raison de problèmes de santé ou d'éligibilité à une exemption. Cela s'est produit à l'automne 2022, et depuis lors, nous n'avons pas assisté à des tentatives à grande échelle de mobilisation d'hommes supplémentaires. De plus, il y a eu de nombreuses restrictions légales qui rendent extrêmement difficile pour les personnes éligibles à la mobilisation de quitter le pays ou de se livrer à des activités normales. Le récent ensemble d'amendements juridiques limite considérablement les personnes qui quittent le pays, contractent des prêts ou effectuent d'importantes transactions immobilières. Pour l'essentiel, l'État se prépare continuellement à la mobilisation. Bien qu'aucune nouvelle loi n'ait été annoncée, les individus peuvent toujours recevoir des convocations discrètement dans des territoires où cela n'attirerait pas beaucoup d'attention.

Cependant, l'accent a été mis sur les volontaires et les individus qui rejoignent volontairement le conflit, bien qu'en nombre très limité. Les entreprises militaires privées comme Wagner et le ministère de la Défense ont eu du mal à attirer une participation significative des bénévoles. La Russie est confrontée à deux défis importants. Premièrement, il y a une pénurie de troupes dans l'ensemble. Deuxièmement, même si la Russie devait mobiliser un million d'hommes, elle n'a pas la capacité de les former adéquatement en raison du manque d'installations, de formateurs et d'officiers possédant l'expertise nécessaire. La qualité du personnel déployé sur la ligne de front serait inférieure à celle souhaitée. En revanche, l'Ukraine a pu former efficacement ses forces avec l'aide de partenaires internationaux. Ces limites de mobilisation et de reconstitution des ressources entravent les capacités offensives de la Russie.

Alors que les experts militaires et les personnalités politiques en Russie soulignent l'urgence de la mobilisation, il n'y a pas eu de changement notable dans les efforts de mobilisation ces derniers mois ou semaines. Il est largement reconnu que la Russie devra probablement se mobiliser au cours de l'été ou au début de l'automne. Cependant, cette décision doit tenir compte du volet économique, car la mobilisation des individus entraînerait des pénuries de main-d'œuvre dans une économie déjà tendue. De plus, il y a une composante politique à considérer. Poutine fait face à une élection en mars 2024, et de récents sondages indiquent qu'environ 40% des Russes soutiendraient sa candidature, tandis que plus de 45% préféreraient un candidat alternatif s'ils étaient sur le bulletin de vote. Poutine recherche la légitimité à travers ces élections et veut que les gens votent véritablement pour lui, plutôt que de se fier uniquement à des résultats fabriqués ou mis en scène. La guerre et les défis de la mobilisation ont un impact sur la position politique de Poutine et la dynamique des élections à venir.

Vous avez mentionné plus tôt que cet été pourrait être un tournant dans la guerre. Discutons des scénarios possibles et de leurs implications ?

Premièrement, si l'Ukraine parvient à briser les lignes de défense sur les territoires occupés, cela rendrait inutiles les préparatifs russes de ces derniers mois. Il deviendrait de plus en plus difficile pour la Russie de maintenir le contrôle de ces territoires, ce qui entraînerait un repositionnement des forces et permettrait à l'Ukraine de récupérer davantage de ses propres terres.

Deuxièmement, il y aurait un changement significatif dans les attitudes des gens dans les deux pays. En Ukraine, où l'on croit déjà fortement à leur victoire, le changement pourrait ne pas être aussi radical. Cependant, en Russie, les gens essaient de plus en plus de se distancer de la guerre, ce qui entraîne une perte d'intérêt pour ses nouvelles et ses développements. D'un autre côté, il y a un fort désir parmi le public russe pour des pourparlers de paix et une perception de l'armée russe vaincue sur le terrain. Des défaites majeures augmenteraient la demande de résolutions diplomatiques et rendraient plus difficile pour Poutine de gérer la situation sans reculer ni mettre en œuvre des mesures strictes comme la loi martiale, ce qui pourrait avoir des implications importantes pour l'économie et la gouvernance du pays.

Poutine a tenté d'équilibrer la guerre avec le maintien d'un certain niveau de normalité dans la vie quotidienne, en particulier dans les grandes villes russes où l'État craint les manifestations. Cependant, si la Russie continue de subir des pertes sur le terrain, Poutine devra peut-être passer à un mode de défense complète ou changer radicalement la façon dont la guerre est régie, ce qui pourrait en faire le centre de la vie russe. Cela serait probablement très impopulaire et pourrait déclencher des événements imprévisibles jusqu'en 2024.

De plus, le statu quo pourrait changer au cours de l'été et de l'automne, modifiant les perspectives de transformation du régime politique russe d'ici l'hiver 2024. Le temps joue en faveur de l'Ukraine alors qu'elle continue de recevoir une formation et d'intégrer du matériel militaire nouveau et plus avancé. dans leurs forces. En revanche, la Russie peine à moderniser ses équipements obsolètes des années 60, 70 et 80. Alors que la Russie peut importer des drones et utiliser des appareils électroniques importés, des avancées militaires significatives sur le champ de bataille ne sont pas possibles sans chars et autres véhicules militaires. Les rapports suggèrent qu'environ 10 000 unités ont été détruites ou gravement endommagées, ce qui est sans précédent dans l'histoire récente.

Dans l'ensemble, le tournant potentiel de la guerre cet été pourrait avoir des conséquences considérables, affectant le contrôle territorial, les attitudes du public, la gouvernance et les capacités militaires en Ukraine et en Russie.

Et peut-être une dernière question serait, vous avez mentionné que le temps joue en faveur de l'Ukraine, mais s'il n'y a pas de changement significatif dans la guerre cet été, cela pourrait-il se terminer dans une impasse ? Y a-t-il un sentiment de maintenant ou jamais ?

Le problème réside dans le territoire du sud-est de l'Ukraine. Il s'agit essentiellement d'un champ ouvert avec une seule rivière servant de ligne de défense supérieure. Tenir ces territoires sans investissements substantiels et sans développement de forces de défense est un défi. Cela ressemble à l'ancienne frontière romaine où les incursions étaient inévitables en raison de la difficulté de construire des défenses appropriées. Dans un scénario hypothétique, si l'Ukraine devait avancer et que les Russes étaient capables de les retenir, les deux parties subiraient des pertes importantes. Cependant, cela ne mettrait pas fin au conflit ou ne changerait pas de manière significative la perspective occidentale sur le soutien à l'Ukraine. Nous ne pouvons que projeter sur la base de ce que nous avons déjà vu. L'année dernière, les avancées ukrainiennes ont été importantes et elles possèdent le personnel, le moral, le soutien et l'équipement nécessaires. Du côté russe, il y a des problèmes évidents de moral et un manque d'objectifs clairs. Il est préoccupant de constater que, même après environ 500 jours de guerre, les débats télévisés russes sont toujours en cours sur les objectifs de leurs opérations, avec des versions différentes et aucune explication claire du Kremlin. Les stratégies proposées vont de la défense de ce qu'ils ont pris à l'élimination complète de l'Ukraine et au positionnement des forces à la frontière de l'OTAN. Il est impossible de soutenir une guerre de cette nature, avec de lourdes pertes et de lourdes dépenses, sans une certaine résolution. Actuellement, l'idée d'une contre-offensive façonne la guerre, et son succès ou son échec déterminera les mouvements futurs. Nous devons nous appuyer sur des sources d'information secondaires, en les interprétant avec prudence pour éviter de faire des hypothèses basées sur des données incomplètes. Les points clés sont que l'Ukraine a un élan politique et sociétal et une détermination à se battre, qui est renforcée par le soutien occidental. La Russie, en revanche, ne comprend pas clairement ses objectifs stratégiques en Ukraine et le conflit global avec l'Occident.