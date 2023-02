Pascalle Monnier : l’infini de mon infinitif

Le livre "Touché" de Pascalle Monnier est à retrouver aux éditions P.O.L.

Pascalle Monnier est née à Bordeaux en 1958. Ses romans sont publiés chez P.O.L : Bayard (1995), Aviso (2004). Elle a également publié deux ouvrages, L’oeil, les yeux, cette reproduction, peintures de Laurent Saskis (éditions de la Villa Medicis, Rome, 1994) et Equivalences, photographies d’élisabeth Waternaux (DAP, AFAA, 1996). Elle a écrit des textes pour des créations artistiques, mises en musique notamment par Aarnaud Petit : Pourparlers (1997), Tim, Ben (1998), Passages, oratorio (cathédrale de Reims, 2001). Pascalle Monnier a traduit avec Pierre Letourneau l’évangile de Luc dans le Nouveau Testament, et Les Actes des Apôtres, avec Daniel Marguerat.

Simultanément, elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels le mensuel Playboy-France, l’hebdomadaire Pariscope et « F Magazine, »- mensuel féministe racheté au groupe Servan-Schreiber, qu’Annick Geille reformula et dirigea cinq ans, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, elle dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », qui devint Le Salon Littéraire en ligne-, tout en rédigeant chaque mois une critique littéraire pour le mensuel -papier "Service Littéraire".

Après une autofiction consacrée à Daniel Filipacchi (« Pour Lui »/Fayard+ Le Livre de Poche), elle publia son onzième livre "Rien que La Mer" (La Grande Ourse) .Sujet : la mort du père et le massacre des marins français par leurs alliés britanniques pendant la deuxième guerre mondiale -à Mers-El -Kébir. Ce roman fut sélectionné Renaudot et obtint le prix "Encre Marine », décerné chaque année par la Marine nationale et son commandement au port militaire de Toulon.

Annick GEILLE est écrivain, critique littéraire et journaliste. Auteure de onze romans, dont "Un amour de Sagan" -publié jusqu’en Chine- autofiction qui relate sa vie entre Françoise Sagan et Bernard Frank, elle publia un essai sur les métamorphoses des hommes après le féminisme : « Le Nouvel Homme » (Lattès). Sélectionnée Goncourt et distinguée par le prix du Premier Roman pour « Portrait d’un amour coupable » (Grasset), elle obtint ensuite le "Prix Alfred Née" de l'Académie française pour « Une femme amoureuse » (Grasset/Le Livre de Poche).

Pascalle Monnier s’impose comme une grande avec « Touché » (P.O.L.). On la lit avec délectation, on la rencontre par le texte, on l’écoute : sa musique crève le cœur, on « l’aime et la comprend », dirait Baudelaire.

Pourquoi ? Parce que son texte est universel. Faussement simple et durassien, il se conjugue à l’infinitif. Entre prière et liste pensée pour ne scander que l’essentiel ( la vie, le temps, la mort), « Touché » (P.O.L) nous touche au plus profond. Lisant ce roman pas comme les autres, on change . On évolue en douce. Pascalle Monnier est dans la littérature, pas à côté ; c’est un écrivain, son livre se conjugue à l’infinitif, nous vivons ce temps de l’infinitif-infini qui « met à distance » tout ce qui est anecdotique. Nous pouvons enfin nous concentrer sur l’essentiel : si possible, demain- enfin, un jour, peut-être, qui sait, on peut rêver, non ?-pouvoir changer, pouvoir s’étonner, pouvoir devenir meilleur que soi-même.

Tel est le désir de cette narratrice au cœur d’homme, dure, et tendre, inflexible avec elle-même car elle a le temps de l’auto-critique, immobilisée après un accident. Elle ressasse donc, et pense au changement qu’elle doit entreprendre pour se plaire davantage ( « si tu ne peux changer le monde change-toi»). Le projet de cette série d’injonctions catégoriques : fabriquer du désir et de la poésie vraie. Une autobiographie dépouillée, tant et si bien que l’âme, rugueuse, apparaît, dangereuse,vaporeuse, soyeuse. Le caractère de la narratrice la distingue du lot pour toujours, son cœur de chasseuse solitaire/solidaire et biblique flotte en surface quand tant d’auteurs contemporains -hommes et/ou femmes- se noient dans le dolorisme (ultra-mode pour ce qui est des femmes) et l’anecdotique ( pour ce qui est des hommes) Cela forme une armée d’ « écrivants »contemporains. Pascalle Monnier, quant à elle, est un écrivain. C’est rare. Elle a une sacrée trempe, du style, une mythologie.

Bravo !

Extrait

« Se donner des ordres à soi-même, comme Léonard de Vinci. Désobéir aux ordres que l’on se donne à soi-même, contrairement à Léonard de Vinci. Être exemplaire. Être ordinaire. Ne plus être soi-même, devenir ce que l’on rêve d’être. Abandonner toutes ses manies. »