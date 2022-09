Paris ville lumière ? Non Paris ville obscure !

Une photo prise de nuit, le 26 avril 2022, montre une vue de la Tour Eiffel illuminée.

C’est Anne Hidalgo qui a dégainé la première. Elle a décidé d’éteindre les lumières de la Tour Eiffel qui est sous sa juridiction. Elle en a fait de même pour la façade de l’Hôtel de Ville. Elle en a le droit car elle est chez elle. Tout ça pour lutter contre la pénurie d’électricité qui nous menace bientôt. Une mesure parfaitement inutile qui a, selon elle, valeur de symbole.

Question économie, il s’agit d’une économie de bouts de chandelles (c’est le cas de le dire). La ministre de la Culture s’est aussitôt engouffrée dans cette chasse aux kilowatts. Elle a annoncé que la pyramide du Louvre ne serait plus éclairée à une certaine heure le soir et il en ira de même pour le Château de Versailles. Il paraît que tout ça c’est la faute de la guerre en Ukraine.

A cause de Poutine, nous allons avoir froid et manquer de lumière. Au point où nous en sommes pourquoi pas un couvre-feu ? Les femmes et les hommes seront obligés de rentrer chez eux plus tôt et ils feront l’amour ce qui sera bon pour la démographie française.

La crise énergétique existe réellement. Pour la conjurer, il y a des solutions plus pertinentes que d’éteindre la Tour Eiffel. Nous avons le plus grand parc nucléaire d’Europe qui dans le temps produisait de l’électricité en abondance et à faible coût. Mais nous l’avons laissé en jachère. Où en est l’EPR de Flamanville ? Pourquoi avons-nous fermé la centrale de Fessenheim ?

C’est ce que le patron d’EDF a reproché à Macron. Ce dernier s’est énervé et a jugé ces propos « irresponsables ». L’irresponsable, c’est Macron. Pour ne pas déplaire aux écologistes, un des piliers de son électorat, il a freiné le développement du nucléaire. Il ne nous reste plus qu’à acheter des bougies. Oubliez les lampes à pétrole : les écologistes sont contre, rapport à la pollution.

