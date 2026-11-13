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Des soldats de la Bundeswehr montent la garde avant la visite du chancelier allemand, du Premier ministre néerlandais et du secrétaire général de l’OTAN au Corps germano-néerlandais à Münster, dans l’ouest de l’Allemagne, le 1er octobre 2026.
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INQUIETUDES FRANCAISES

13 novembre 2026

Paris met en garde Berlin : vos missiles pourraient déclencher une guerre nucléaire par accident

Face au réarmement conventionnel massif de l'Allemagne et à l'acquisition de missiles à longue portée capables d'atteindre Moscou, Paris presse Berlin de définir une doctrine d'emploi commune. L'enjeu est d'éviter qu'une erreur d'interprétation russe face à une frappe conventionnelle ne déclenche une escalade nucléaire incontrôlée et n'expose directement la France.

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MOTS-CLES

France , Allemagne , couple franco-allemand , armes nucléaires , forces armées

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Dulin

Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.