Pap Ndiaye : cachez cette abaya que je ne saurais voir…

Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, s'exprime à l'issue d'un Conseil des ministres.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ce qu’on appelle pudiquement des "atteintes à la laïcité" se multiplient en France. Plusieurs centaines par mois avec un pic de 800 en octobre. On pourrait, si on voulait penser par les Français, dire qu’ils sont "des centaines tous les mois à mettre des abayas et des qamis".

Mais on ne le fait pas car c’est jugé trop discriminant.

Pap Ndiaye était interrogé sur cette question à la télévision. Le malheureux était pour le moins embarrassé. Alors qu’on lui reprochait son inactivité et son laxisme, il s’en est tiré par une misérable pirouette : "je ne vais quand même pas regarder des photographies pour mesurer la taille d’une robe ou la forme d’un col".

On ne lui en demandait pas tant. On lui demande simplement d’être honnête. Ce qui n’est pas son cas.

On lui a demandé pourquoi il n'interdisait pas purement et simplement le port de l’abaya à l’ école. "C’est juridiquement impossible", a-t-il rétorqué. Ce qui reste à prouver et ne le sera pas tant que Pap Ndiaye n’aura pas tenté de le faire. L’abaya, tout comme le voile, est un signe religieux ostensible. La porter participe d’une offensive savamment et patiemment orchestrée par les Frères musulmans et les salafistes. Les mêmes envoient des jeunes femmes en burkini dans les piscines. Ainsi petit à petit grignotent-ils les territoires de la République. Et ça, Pap Ndiaye refuse de le voir…