"Paolo Roversi" : un Italien photographe fils adoptif de Paris qui élève la photo de mode au rang d'oeuvre d’art à la beauté pure

D’origine italienne, Paolo Roversi s’installe à Paris en 1973. Au gré de ses rencontres, le jeune photographe découvre les grands magazines de mode Vogue, Harper's Bazaar, et avec eux, les photographes mythiques que sont, alors, Helmut Newton, Guy Bourdin, Erwin Blumenfeld, Richard Avedon, Irving Penn… Il aime ce milieu qui, selon lui, offre beaucoup de liberté et de place à la photo créative. Il commence alors une longue carrière de photographe de mode pour les magazines les plus prestigieux et pointus comme Vogue italien et français, Égoïste, Luncheon… ; il collabore aussi étroitement avec les plus grands créateurs de mode, notamment Yohji Yamamoto, Romeo Gigli, Rei Kawakubo pour Comme des Garçons. L’exposition dévoile 50 ans de photographies au travers de 140 œuvres dont des images inédites, des tirages Polaroid, des archives (magazines, catalogues…) et révèle comment l’artiste s’est emparé de la mode pour créer une œuvre unique. ll s’agit de la première monographie consacrée au photographe à Paris.