BLACKOUT VERT ?

Panne géante en Espagne : la vengeance de l’électricité contre les idéologues du renouvelable

Alors que l’Espagne et le Portugal ont été récemment touchés par une panne électrique de grande ampleur, les regards se tournent vers les énergies renouvelables, pointées du doigt par plusieurs experts. Cette crise soulève des questions cruciales sur la stabilité des réseaux électriques modernes, l’intégration des technologies vertes et les risques systémiques que pourrait entraîner une transition énergétique trop rapide et mal encadrée.