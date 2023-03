Panique sur la Silicon Valley Bank : mais pourquoi savons-nous si mal estimer les risques financiers ?

Dans le cas de la SVB, la banque a dû vendre une partie de son portefeuille de titres, dévalorisés par la hausse des taux d’intérêt, face au bank run.

Christian de Boissieu est économiste, spécialiste des questions monétaires et bancaires. Il est membre du conseil du collège de l'AMF (Autorité des marchés financiers) depuis mai 2011 et ancien régulateur bancaire.

Atlantico : Ce qui s’est passé avec la Silicon Valley Bank a fait beaucoup réagir. Quelles sont les réglementations en vigueur qui auraient dû permettre d’éviter le scénario qui s’est déroulé la semaine dernière ?

Christian de Boissieu : Il aurait avant tout fallu éviter de baisser la garde du point de vue réglementaire comme cela a été fait sous l’administration Trump. En 2010, les Etats-Unis se dotent de la loi Dodd-Frank de réforme du marché financier. C’est la leçon réglementaire que les Américains ont tiré de la crise des subprimes et de la faillite de Lehman Brothers. Et Trump a voulu remettre en cause des aspects importants de cette réforme, dans le sens d’une réglementation. Cela a baissé la garde d’un point de vue préventif.

Ce qui est frappant, dans le cas de la Silicon Valley Bank et d’autres banques liées aux cryptos, comme Signature et Silvergate, c’est que ce sont des banques avec des dépôts à court terme et qui ont investi une grande partie de ces ressources dans des titres financiers à long terme. Leur actif est donc beaucoup plus long que leur passif. Dans le cas de la SVB, la banque a dû vendre une partie de son portefeuille de titres, dévalorisés par la hausse des taux d’intérêt, face au bank run. Cela ne pouvait mener qu’à la défiance.

Qu’est-ce qui a péché dans le dispositif règlementaire ?

Dans le dispositif Bâle III, qui fixe les règles prudentielles au niveau international, on demande aux banques de respecter des ratios de liquidités – suffisamment d’actifs liquides facilement monétisables sans trop de perte de capital pour faire face au retrait des déposants - que, visiblement, une banque SVB ne respectait pas. Cela confirme selon on se doutait : par rapport à la réglementation bancaire harmonisée au plan internationale, les Américains n’en ont fait qu’à leur tête. Ils ont appliqué les réglementations aux grandes banques New-Yorkaises mais pas aux banques régionales. C’est un problème de prévention. Les autorités américaines ont bien réagi en annonçant que les dépôts seraient garantis y compris au-delà du plafond de 250 000 dollars, ce qui devrait rassurer les déposants. Ils ont été très réactifs et il fallait l’être pour rétablir la confiance. Mais il y a des trous dans la raquette importants dans la réglementation américaine.

Aux Etats-Unis il y a certes plusieurs superviseurs, fédéraux et au niveau des Etats, mais ils se marchent un peu sur les pieds. La répartition des compétences n’est pas forcément très claire. Cela entraîne des difficultés supplémentaires. Tout cela se passe sur un terreau très favorable avec la montée des marchés et le phénomène de bulle. Et une petite allumette comme SVP suffit à mettre le feu aux poudres d’une finance inflammable, menacée par différents facteurs. On se demandait ce qui allait provoquer une correction. On a désormais la réponse.

On a avancé l’argument que le patron de la SVB pensait que la Fed allait rapidement baisser ses taux et que c’est pour ça qu’il s’est permis ce comportement. Mais, si c’est vrai, cela témoigne d’une grande naïveté et d’une mauvaise gestion du risque puisqu’il y avait encore dans le tuyau vendredi une hausse supplémentaire des taux d’intérêt de la Fed et également de la BCE. C’est peut-être d’ailleurs toujours le cas, même si la situation depuis vendredi change la donne.

Y-a-t-il aussi possiblement des insuffisances de la réglementation prudentielle internationale, et de Bâle III notamment ?

Bâle III est évidemment perfectible. Mais pour les Américains, le sujet est plutôt d’appliquer ce règlement que de le changer. En Europe, nous appliquons scrupuleusement les ratios de Bâle III, nous allons même plus loin. Cela empêche les écarts de trop grande ampleur entre l’actif et le passif d’une banque. Les américains ont toujours fait du "cherry picking" dans la réglementation internationale et critiqué les banques européennes pour leur abus de modèles internes servant à calculer le niveau de risque. Le risque bancaire vient des Etats-Unis, comme en 2007-2008. Les Américains semblent ne pas avoir tiré les leçons. Il ne faut pas changer Bâle III, il faut l’appliquer.

Les agences de notation semblent découvrir soudainement que plusieurs autres banques pourraient être concernées. Moody’s a mis six banques américaines sous surveillance. Comment l’interpréter ?

Les agences de notation font souvent cela. Elles ne voient pas arriver les crises mais une fois qu’elles sont là, elles aggravent la situation en dégradant les banques. Elles ont fait ça lors de la crise asiatique de 1997, avec Enron en 2001, avec la Grèce en 2009-2010, etc. Il est très difficile de prévoir des crises. Difficile de prévoir que le problème systémique allait provenir d’une banque californienne qui n’était pas parmi les cadors de Wall Street.

Pourquoi est-il si difficile de prévoir les crises comme celle-ci ?

D’abord, parce que même les crises « classiques » comme celle-ci sont difficiles à prévoir. SVB est une banque avec beaucoup de dépôts liquide qui achetait des titres et qui est obligé de les vendre en catastrophe dans un contexte de taux d’intérêt, c’est un schéma classique. Sauf que les alertes ne sont pas suffisantes. Je ne sais pas si les alertes des agences de nation avaient eu lieu pour SVB, mais il ne semble pas. Par ailleurs, nous avons du mal à prévoir les défaillances des autorités de réglementation et de supervision ainsi que les erreurs de management. Il est aussi très difficile de savoir quand est-ce qu’un problème individuel va devenir systémique. Cela se passe assez largement dans la tête des intervenants de marché. La confiance se perd en quelques secondes et met des mois à se regagner. Dans certains cas, un problème individuel va le rester, dans d’autres il va devenir un risque systémique, comme maintenant. Mais impossible de le savoir en amont. Bien sûr, je ne pense pas que nous soyons au début d’une crise comme celle de 2007-2008, mais ce n’est pas certain. Il y a un aspect psychologique très important qui rentre dans l’équation de ces questions. SVB n’est pas une crise bancaire d’un nouveau type. La seule nouveauté, c’est que les dépôts proviennent d’acteurs de la Silicon Valley et de la tech et étaient donc plutôt importants, d’où la réaction vive des autorités.

Que dire du gouvernement français qui feint de croire qu’aucune banque française ne serait concernée ?

Nous, en Europe, nos banques ne sont pas exposées directement au risque régional, mais à travers le phénomène de globalisation financière et l’interconnexion des marchés d’actions, nous nous retrouvons dans le même bateau et il y a des risques de contagion. La situation des banques françaises est plutôt rassurante quand on regarde les fonds propres en 2022-2023.