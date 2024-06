"Our way, Helvétius" : un trio helvète d’exception qui renverse la table

Samuel Blaser, âgé d’un peu plus de quarante ans, est le plus jeune des trois. Il joue d’un instrument qui, s’il est insuffisamment maîtrisé, peut être considéré comme lourd et pataud. Rien de tel avec Samuel dont la technique est proprement stupéfiante et qui renoue avec le style aérien et la tradition de vélocité du trombone de jazz moderne, dont le fondateur fut Jay Jay Johnson. Samuel est le plus grand tromboniste jamais apparu sur la scène de jazz depuis Bill Watrous (1939-2018).

Heiri Känzig, né en 1957, est un contrebassiste à la réputation bien établie, qui a joué avec les plus grands et fut le contrebassiste du Vienna Art Orchestra, l’un des Big bands les plus réputés du vieux continent.

Daniel Humair est incontestablement l’un des plus grands batteurs au monde. Vous connaissez sans doute le livre d’anticipation de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, qui raconte l’histoire d’hommes libres qui, pour préserver de l’oubli les livres promis à la destruction par un régime totalitaire et inique, ont appris un livre par cœur. Si un tel exercice était proposé à Daniel Humair, le livre qu’il choisirait pourrait être serait une encyclopédie du jazz, mais il n’aurait pas beaucoup d’efforts de mémoire à accomplir, parce qu’il a joué, depuis plus de six décennies, avec tous les musiciens importants qui comptent dans la jazzosphère, à l’exception de Miles Davis et Sonny Rollins