"Oublie-moi" : La mémoire qui s’effeuille

THÈME

Jeanne et Arthur s’aiment. C’est une histoire d’amour fulgurante, simple et belle, qui marquera les temps.

Mais le temps est facétieux et cruel et, quand il s’invite à la table des amoureux, il fait feu de tout bois pour effacer les traces de son passage. Voler nos souvenirs, effacer les traces, balayer les sentiments, c’est ce contre quoi Jeanne et Arthur devront lutter.

POINTS FORTS

Un texte tendre, simple et bouleversant, Oublie moi est une très belle comédie sentimentale pétrie d’humanité, légère comme un éclat de rire, déchirante comme une larme retenue malgré soi au coin de l’œil.

Un petit bijou de jeu dans un bel écrin scénographique coloré. Marie-Julie Baup est merveilleuse de courage et d’abnégation, quand Thierry Lopez est déchirant d’authenticité et d’humour.

QUELQUES RÉSERVES

Aucun.

ENCORE UN MOT...

Voilà un nouveau coup de cœur qui va vous entrainer dans une histoire d’amour qui inscrit dans les âmes des spectateurs, l’urgence et la nécessité de pas oublier ces moments uniques et forts qui construisent notre amour pour l’être aimé.

Les petits mots, les petites attentions, toutes ces briques de bonheur que nous accumulons, sans en tenir le compte, qui cimentent nos relations amoureuses sont fragiles au regard du temps et d’une maladie cruelle qui peut nous prendre à tout instant.

Il faut se faire un devoir de ne pas oublier de voir cette pièce qui marque le début du festival d’un talent, d’une complicité, d’une osmose remarquable entre les deux comédiens. Une belle déclaration à partager avec le public.

UNE PHRASE

ARTHUR : « Jeanne est persuadée qu’elle aurait pu s’en apercevoir, elle est persuadée que ça aurait fait une différence ; mais c’est absurde.

JEANNE : Je voudrais que tu ailles voir un médecin s’il te plait.

ARTHUR : Je t’assure que c’est pas la peine… C’est hallucinant comme t’es sexy.

JEANNE : Arrête, putain ! »

[…

JEANNE : « Peut-être qu’accepter le problème d’une certaine façon, revient à admettre qu’on va perdre. »

[…

ARTHUR : « Je peux m’en sortir.

JEANNE : Oui mais tu vas t’en sortir !

ARTHUR : Je sais que je peux m’en sortir.

JEANNE : On va s’en sortir tous les deux ! Alors on se lance ?

ARTHUR : Comment on se lance ? »

L'AUTEUR

In Other Words (Oublie moi) est la première pièce écrite par Matthew Seager. Présentée en premier lieu au Hope Theater où elle a été acclamée par la critique, on pouvait retrouver l’auteur sur scène dans le rôle d’Arthur. Elle a connu ensuite une tournée réussie dans différents théâtres prestigieux du Royaume- Uni.

Récemment, une version filmée de la pièce a été produite dans le cadre de la Journée Mondiale de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. En pleine préparation de sa deuxième pièce, Jackson, Matthew Seager est membre fondateur et directeur artistique de la compagnie théâtrale Off the Middle. En tant que comédien, il a notamment participé à de nombreuses tournées britanniques et internationales, avec les compagnies Blood of the Young et The HandleBards (Hamlet, Le Songe d’une nuit d’été).

Cette pièce fut multi-récompensée à juste titre à la cérémonie des Molières l’an dernier.