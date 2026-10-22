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Organiser des obsèques et solliciter des pompes funèbres : de la Toussaint aux démarches après décès

La perte d'un être cher est une épreuve profondément intime qui s'accompagne souvent d'une nécessité d'agir avec rapidité. Entre le besoin légitime de recueillement et les multiples obligations légales, il est parfois très difficile pour les familles de trouver un équilibre. Ce guide pédagogique fait le point sur les grandes étapes du deuil et de l'organisation funéraire.