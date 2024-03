Opération “Place nette XXL” : les dangereuses illusions du gouvernement face au trafic de drogue

Emmanuel Macron et le maire de Marseille Benoit Payan s'entretiennent avec des policiers dans le quartier de La Castellane à Marseille, le 19 mars 2024

Les récentes galéjades marseillaises le prouvent : le président Macron et ses ministres de la Justice et de l'Intérieur ne considèrent plus les affaires de sécurité que par le prisme médiatique. Jamais, nulle part, leurs décisions ne touchent au monde réel - pourtant celui où, fâcheusement, évoluent les criminels et leurs victimes.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Un drame survient ? La riposte officielle est dans les médias. Une tuerie de plus à Marseille ? Seule réaction de la calamité-préfète : une page de creuses sottises dans La Provence.

Le spectacle-Macron au village-Potemkine-Castellane amuse tout Marseille ? La Provence ironise quelque peu ? En mode ORTF-jugulaire-1969, le directeur de sa rédaction est mis à pied. Côté opinion, les trois-quarts des Français estiment lucidement que ces opérations n'ont qu'un effet temporaire. Mais les gangs, criminels et tueurs des cités de Marseille-nord ? Ils s'en tapent et le clament haut et fort.

Voici les (fort lucides) propos d'un cadre détenu de la DZ Mafia, après le Macron-Circus marseillais : " [Les policiers] viennent, font ça 3 semaines, et repartent... ça vend pendant qu'ils sont là, avec les CRS sur place... Freiner le trafic combien de temps ? Trois semaines, quinze jours peut-être ? On a déjà bougé ailleurs. Il y aura une petite pénurie de deux, trois semaines, on montera le prix, simplement. Ensuite, on régulera ça. C'est du commerce, ni plus ni moins... On n'aura aucune perte financière." Environ 30kg de haschisch saisis dans la fictive opération coup-de-poing ? La France en fume 400 tonnes par an - plus d'une tonne par jour...

Autre citation, sur le sérieux des prisons de M. Dupond-Moretti. Parlant (sur un portable interdit en prison) un caïd des cités hors-contrôle du nord-Marseille : "Tout se passe en prison... on continue entre nous, on s'élargit, on se développe, on a plus de contacts ; plus d'argent se génère... beaucoup veulent se nourrir dans le 'charbon', avoir leur part, leur pourcentage. Il y a énormément d'argent en espèces et de revenus... C'est un autre monde !" Pendant ce temps, le garde des Sceaux vitupère les magistrats marseillais ayant osé exposer l'aggravation de la situation à une commission sénatoriale. Applaudi par des taulards, détesté par ses juges : situation scabreuse pour un ministre de la Justice...

Enfin, le "pilonnage" du matamore de l'Intérieur : désormais, près d'un quart des Français, près de 15 millions d'adultes, affirme vivre près d'un point de deal de drogue (Elabe-BFMTV, 20/03/24).

Retour au réel criminel et aux chiffres-mêmes du ministère - des diamants, pourvu qu'ils soient extraits de leurs gangues de mensonges.

- Les homicides et tentatives entre malfaiteurs, plus les règlements de comptes, bondissent de + 38% en 2023 - 418 homicides et tentatives en 2023, 303 en 2022, hausse d'un an sur l'autre, inouïe depuis la libération de la France ; règlements de comptes entre caïds (inclus dans le total ci-dessus) 85 pour 67 en 2022, + 20%. À Marseille-même, 165 homicides et tentatives en 2023, 76 en 2022, + 117% EN UN AN ! Au-delà des homicides, les Bouches-du-Rhône (d'abord, Marseille) ont subi 611 vols avec armes (ou "braquages") en 2023, + 25% en un an.

- Nantes, Grenoble, Amiens, Dijon, Valence, Besançon, Lyon... ont désormais de ces homicides entre criminels : des policiers en viennent à évoquer la 'marseillisation', voire la 'mexicanisation', du banditisme et des règlements de comptes.

Selon les statistiques de l'Intérieur, qu'il suffit d'extraire d'infinis tableaux et de remettre en perspective, les coups et blessures volontaires ont explosé de + 68% durant les années-Macron (2017 à 2023) ; dans la dernière décennie (2014-2023), les homicides, de + 28%.

Pire, le truandage sur les cambriolages des statistiques de l'Intérieur. Il nous en annonce 217 600 en 2023, qui ne sont que ceux des seuls domiciles privés. Or les effractions de bureaux, boutiques, locaux officiels, hangars agricoles, etc. ont explosé depuis les confinements et l'extinction nocturne des éclairages publics (aveuglant la vidéosurveillance) : ± 130 560 en 2023, total, 348 160. Plus le "chiffre noir" des effractions non déclarées à la police-justice (37% selon les enquêtes dites "de victimation"). Total réel de tous types de cambriolages en France, déclarés ou pas, 476 960 ; 1 306 par jour, 54 par heure.

La population vit toujours plus mal ce chaos criminel (Les Échos-Elabe, 1/12/2023) : l'insécurité s'aggrave en France : oui, 58% en 2020 ; oui, 65% en 2021 ; oui, 68% fin 2022 ; oui, 78% fin 2023. (Le Figaro, 26/01/24) : 66% des Français se sentent (parfois... souvent) en insécurité, etc.

Que fait le ministère de l'Intérieur ? Il camoufle et manipule toujours plus ses statistiques, monopolisant, en mode Corée du Nord, toute donnée sur la criminalité. Visser toujours plus le couvercle de la cocotte-minute est-il prudent ? Oh que non - mais arrive toujours un moment où la panique l'emporte sur la jugeotte.