« On est chez nous », peut (aussi) se crier en zoulou…

Nhlanhla Lux Dlamin, chef du mouvement anti-étrangers appelé "Opération Dudula", s'adresse à ses partisans à Hillbrow, à Johannesburg, le 19 février 2022.

Ça s’est passé il y a quelques jours dans les rues de Johannesburg. Des milliers de manifestants noirs s’en sont pris aux migrants également noirs. Ces dernières années, d’autres émeutes xénophobes ont eu lieu en Afrique du Sud et ont fait des morts chez les migrants.

L’Afrique est le continent le plus pauvre de la planète. Et dans cet océan de misère, l’Afrique du Sud fait figure de havre de prospérité. Ils sont deux millions d’Africains à s’y être installés à la recherche d’une aumône ou d’un travail. Ils ne sont pas les bienvenus. Lors de la manifestation de Johannesburg, on a entendu « on est chez nous » et « rentrez chez vous ». Un migrant a protesté : « je suis Africain comme vous, je suis votre frère ».

« Non, tu n’es pas notre frère. Va t’en » lui a-t-il été répondu. Difficile de ne pas y voir une démonstration de xénophobie et de racisme. Les organisations françaises prétendument anti-raciste n’ont pas daigné réagir.

Certes, l’Afrique du Sud c’est loin de chez nous. Mais la Birmanie c’est loin aussi. On y persécute les Rohingyas musulmans : ça hurle ! La Chine c’est encore plus loin. Le gouvernement de Pékin fait des misères aux Ouïghours musulmans : on s’étrangle d’indignation !

Mais pour l’Afrique du Sud, rien. Le silence le plus absolu. Il est vrai que ça se passe entre Noirs. Et nos organisations anti-raciste, avec une condescendance méprisante, considèrent sans doute les Noirs comme de bons sauvages ou de grands enfants. Et ça, à coup sûr, c’est du racisme…

