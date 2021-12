Olivier Faure a vu un chien et un migrant uriner contre un mur : et il préfère le migrant au chien...

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le premier secrétaire du PS a une chienne qui répond au doux nom d’Olympe (« comme Olympe de Gouges », a-t-il précisé), un moyen sûr de s’attirer la sympathie des féministes. Un jour, il est sorti promener Olympe. Et il a rencontré une dame dont le chien urinait contre un mur. A côté de son toutou, il y avait un migrant qui urinait également contre le mur.

La dame, manifestement raciste, lui a dit : « regardez ce que font ces gens-là ». Olivier Faure s’est servi de cette anecdote pour déclarer qu’il choisissait le migrant plutôt que le chien. Car, a-t-il dit, « je préfère les êtres humains ».

Venant d’un homme de gauche, le parallèle entre un chien et un migrant peut surprendre. Il est pour le moins fâcheux et peu flatteur. Mais avec Olivier Faure, la bêtise n’est jamais loin. On ne sait pas ce qu’Olympe pense du désamour de son maître. Mais peut-être qu’elle a fait une dépression. Pourtant, selon le dicton bien connu « le chien est le meilleur ami de l’homme ».

Olivier Faure n’a pas raconté la suite de cette histoire. On ignore donc s’il a convié le migrant chez lui pour lui apprendre à utiliser les toilettes. A-t-il viré Olympe de sa niche pour qu’elle laisse la place au migrant ? Nous conclurons avec Churchill : « plus je connais les hommes et plus j’aime mon chien ».