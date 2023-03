"Off" de Philippe Monnin et Solange Ghernaouti : mettre l'Amérique à genoux en quelques jours. Un "scénario-fiction" captivant

"Off" de Philippe Monnin et Solange Ghernaouti est à découvrir aux éditions Slatkine.

OFF

De Philippe Monnin & Solange Ghernaouti

Slatkine, Genève.

Parution en février 2023,

240 pages

21,90 €, 29 CHF

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Ce récit dystopique décrit comment et par quel enchaînement de circonstances, un virus informatique pourrait, à lui seul, mettre l'Amérique à genoux en quelques jours ! Depuis un peu plus d'un demi-siècle, la gestion et l'organisation de nos infrastructures reposent sur des systèmes numériques : de multiples réseaux informatiques gèrent le contrôle aérien, la circulation ferroviaire, la communication et la distribution d'électricité. Programmées par l'homme, ces machines sont conçues pour répondre aux circonstances les plus diverses et les plus imprévues. Elles adaptent, par exemple, la distribution et la production d'électricité à la demande instantanée en chaque point du territoire, ajustant la puissance disponible à chaque instant et en tout lieu.

Mais, comme tout outil, les réseaux peuvent avoir des faiblesses : bien qu'elles soient rares, des pannes provoquent, de temps à autre, une extinction quelque part ; l'Amérique en a connu plusieurs qui ont défrayé la chronique, par exemple à New York. Mais jamais ne s'est produite l'extinction, catastrophique et générale, que décrit cet ouvrage !

POINTS FORTS

Le propos de ce livre n'est pas innocent : ce récit romancé, actualise un sujet qui inspira de nombreux travaux dans les années 1980 : essais, documents et rapports qui avaient tous déjà souligné la fragilité des systèmes numériques qui sont aussi vulnérables aux coups du sort qu'à la malveillance des hommes : accidents et caprices de la nature, que les assureurs anglais appellent Facts of God d'un côté; désir de nuire, de s'enrichir ou de déstabiliser la société par des sabotages volontaires, dénommés Facts of men, de l'autre.

Pour peu que l'on en maîtrise la forme, un roman permet d'illustrer le risque mal géré ou l'incident technique qui devient catastrophique. Plus vivant et plus sensible au lecteur que l'essai, le récit romancé capture l'attention, la science-fiction l'a prouvé depuis longtemps. C'est donc un scénario-fiction qui occupe l'essentiel de ce livre à suspense qui se déroule entre le 11 mars 2011 (accident de la centrale de Fukushima au Japon) et le mois d'août 2022. Je m'interdis d'en dévoiler trop l'histoire, pour en laisser la surprise au lecteur !

Que l'on sache seulement que l'exécutif américain est au cœur du récit ; que les relations tendues entre Etats-unis, Chine et Russie sous-tendent cette aventure. Et que les auteurs ne ménagent guère les lourdes et coûteuses administrations fédérales qui doivent, en principe, garantir et protéger les intérêts et le peuple américains...

Évitant tout jargon, cet ouvrage se lit facilement ; il met en scène un cénacle suffisamment limité pour ne pas perdre le lecteur. Au centre de l'intrigue, deux jeunes femmes, l'une et l'autre typique de notre époque, démontrent que leur sexe ne joue plus les utilités, même au cœur d'une intrigue techno-scientifique dont elles sont, au contraire, la clé §

QUELQUES RÉSERVES

Quelque soit l'intrigue, le roman repose sur l'habilité de l'auteur à créer des personnages, à les mettre en scène, à leur donner une âme, à dépeindre leur milieu ou la société au sein de laquelle ils agissent, vivent ou meurent ! Qu'il s'agisse de mœurs, d'aventure humaine ou de la société, très peu de romans répondent, de nos jours, à ces critères !

Déterminé par la technologie et par ses retombées sociétales, le livre de Monnin et Ghernaouti, fort bien écrit, n'est donc pas un vrai roman, à mon sens : bien qu'imaginaire, il énumère des faits vraisemblables qui s'enchaînent avec des effets dramatiques ! C'est un récit d'anticipation vraisemblable, au vrai sens de ces termes !

ENCORE UN MOT...

Ce livre rend un hommage, presque involontaire, aux brillants immigrés qui contribuent très souvent à la puissance américaine d'aujourd'hui : après avoir favorisé sa dominance numérique, ils confortent la résilience de l'Amérique face aux coups du sort et à l'imprévu ! Ce récit-catastrophe dépeint en définitive une Amérique qui réagit à l'adversité et qui surmonte l'impensable, malgré ses travers §

UNE PHRASE

« De grande stature, le front dégarni, les cheveux blancs qui marquent son âge … il prend immédiatement la parole... » De qui s'agit-il ? Du président américain, devinez lequel ! P. 57

« On est vraiment dans la m... Si ça sort d'ici, ça va être la panique et le désordre ! » Où se situe la scène ? À la Maison Blanche ! P .89

« Guidée par une main invisible, le parc automobile de San Diego s'oriente vers la frontière, vers Tijuana...capots tournés vers le Mexique ! » C'est le renversement imprévu du courant d'émigration, des Etats-unis vers le Mexique ! P.119

« Si un État veut infliger l'attaque la plus destructrice à un autre, à quelle infrastructure doit-il s'en prendre ? » C'est la clé du livre ! P. 220

L'AUTEUR

Pendant de longues années, le journaliste Philippe Monnin a dirigé Le Monde Informatique, version française de la revue américaine ComputerWorld, publiée par le groupe IDG. Sa connaissance intime de l'informatique et des industries numériques l'a conduit à s'intéresser aussi aux conséquences sociétales de cette grande industrie mondiale.

Enseignante à l'Université de Lausanne, Solange Ghernaouti s'est spécialisée dans la sécurité informatique et la cybercriminalité. Elle dirige le Centre de recherches sur la cybersécurité de son université.