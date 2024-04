"Odyssée" de Camille Prioul : l’Odyssée pour les (pas si) nuls

Réécrire L’Odyssée et incarnervingt-sept personnages, trois foules et un bélier, sans décor et sans costume, tout en respectant la structure complexe de l’œuvre faite de retours en arrière, c’était un vrai défi !

La vigoureuse modernisation que Camille Prioul fait subir à cette impérissable épopée n’est pas seulement profondément réjouissante, elle offre aussi à tous, et également aux enfants, l’opportunité d’entrer en contact avec ce grand texte difficile d’accès.

On rit beaucoup en voyant Zeus lire le journal ou téléphoner à Poséidon, en assistant à la traite des brebis par Polyphème, en découvrant qu’Hermès sent toujours la sueur, en apprenant qu’Achille et Patrocle ont fait leur coming out aux enfers et en entendant Calypso, dépitée, lancer à Ulysse « casse-toi ! »

Très inspiré par l’improvisation, dont l’auteur-interprète est familier, le spectacle en garde le dynamisme, la verve et l’impertinence.