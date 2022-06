"Occupied" : une série avec un curieux effet de miroir avec l’actualité géopolitique…

De : Erik Skjoldbjaerg et Karianne Lund Série franco-norvégienne NETFLIX- PRIME VIDEO-ARTE.TV: saison 1(10) et 2 (8) x 45’ Sortie : 2015- 2020 Avec : Henrik Mestad (Jesper Berg) - Eldar Skar(Hans Martin Djupvik) -Ingeborga Dapkunaite (Irina Sidorova) - Ane Dahl Torp(Bente) - Hippolyte Girardot (Pierre Anselme)…

THÈME

Thriller politique dont le premier épisode fut écrit en 2008 : retenez bien cette date car ramenée à la réalité d’aujourd’hui, elle n’en est que plus étonnante !

Cette fiction, c’est celle d’un corps à corps Russie / Norvège avec l’Europe comme arrière-plan. Un nouveau gouvernement norvégien vient d’être élu ; écologiste, son objectif principal est de sortir son pays des énergies fossiles que sont le pétrole et le gaz, pour les remplacer par la production et l’exportation d’une énergie nouvelle, le Thorium.

Brusque changement de cap qui intervient non seulement sans qu’aucune concertation n’ait eu lieu avec l’Union Européenne mais aussi qui ne tient nullement compte de la grave crise énergétique que celle-ci traverse.

Et c’est par l’entremise du commissaire européen qu’une aide va être demandée à la Russie pour contrer cette politique scandinave !

Non, vous ne rêvez pas, on a l’impression de vivre, mais en miroir, une situation très actuelle puisque la Russie si elle apparaît d’abord comme le sauveur de l’Europe mandaté par la France, elle se révèle très vite être intrusive, ce qui n’est pas sans nous rappeler l’actualité : renversement du miroir!

POINTS FORTS

-Pour ceux qui aiment la géopolitique, une vraie délectation.

-Plaisir de retrouver 2 acteurs français : Hippolyte Girardot, commissaire européen véreux et remarquablement interprété qui manie les ficelles et Mehdi Nebbou (HPI)

-Diffusion sur 3 plateformes dans le même temps, ce qui en montre ou l’intérêt ou la curiosité.

QUELQUES RÉSERVES

-La saison 3 annoncée comme étant déjà sortie n’apparaît nulle part…elle reste introuvable ! Elle est d’autant plus attendue que la réalité tordant la fiction, on en est que plus impatient de savoir ce que les auteurs ont pu faire.

ENCORE UN MOT...

Cette série, captivante, a, à sa sortie, fait fortement réagir l’ambassade de Russie en Norvège, disant que « …c’est une fiction qui n’a soi-disant rien à voir avec la réalité, mais qui traite de pays parfaitement réels et malheureusement la Russie y tient le rôle de l’agresseur… ».

Nous voilà donc dans cette fiction, précipités dans un monde parallèle à ce qu’il vivra,15 ans plus tard.

Le scénario de OCCUPIED est écrit par Jo Nesbo, un maître du polar.