Objectif 1,5 million d’hommes : quels moyens aura vraiment l’armée russe en 2023 ?

Les Etats-Unis ont annoncé que eux aussi allaient envoyer des chars en Ukraine.

Plus de 10 mois après l'invasion russe de l'Ukraine, en regardant en arrière en 2022, le Kremlin ne ménage aucun effort pour restaurer au moins partiellement la capacité de ses forces armées, qui continuent de se réduire au milieu de violents combats. Ces derniers mois, ni l'enrôlement massif de prisonniers, ni la conscription massive, ni les livraisons de drones de fabrication iranienne, ni les remaniements de commandement couplés au chantage nucléaire n'ont permis à la Russie de renverser le cours de la guerre en sa faveur ou d'améliorer sa politique étrangère. .

Néanmoins, les autorités russes ont clairement l'intention de continuer la guerre coûte que coûte afin d'améliorer au moins leur statut en matière de politique étrangère. Ils espèrent toujours forcer l'Ukraine et l'Occident à négocier un cessez-le-feu et/ou à entamer des négociations, mais uniquement aux conditions du Kremlin, qui incluent au moins le maintien du contrôle sur les territoires occupés. Ces négociations donneront à la Russie le temps de panser ses blessures et de lancer un nouveau cycle de sa guerre contre l'Ukraine ainsi que sa confrontation avec les États-Unis et l'Europe. Dans l'ensemble, le Kremlin ne montre aucun signe d'abandon de ses objectifs de guerre initiaux.

C'est pourquoi, le 21 décembre 2022, lors de sa réunion du personnel de fin d'année, le ministère russe de la Défense a annoncé des plans qualifiés par beaucoup de nouvelle "réforme militaire". Cependant, la réforme implique des changements institutionnels et des innovations. Ce que Moscou va faire avec son armée au milieu des hostilités ressemble plus à une tentative désespérée de résoudre les problèmes les plus aigus, ou de faire semblant de les résoudre.

À Lire Aussi

Ukraine : Le pays placé sous état d'alerte aérienne

Nominalistes contre réalistes

Tout au long de la période post-soviétique, la Russie a réduit le nombre de ses effectifs militaires. Le début de ce processus remonte à 1985, à l'époque soviétique. Pourtant, le Kremlin s'est toujours accroché à l'idée que l'armée russe doit être quantitativement plusieurs fois plus importante que non seulement n'importe quelle armée des États post-soviétiques, mais aussi n'importe quelle armée de n'importe quel État membre de l'OTAN, à l'exception des États-Unis. C'est pourquoi, sur le papier, le plafond des effectifs des forces armées russes n'est jamais descendu en dessous d'un million. Cela ne vise pas seulement à maintenir le statut de superpuissance de la Russie, ainsi que le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU et à son arsenal nucléaire, mais aussi à assurer une domination politique inconditionnelle sur tous ses voisins et à servir d'outil de revanche en politique étrangère.

Ce statut et ces ambitions revanchardes, mûries dans les années 1990, visaient à cimenter durablement le système russe de distribution du pouvoir et de la propriété. En termes simples, le recours au revanchisme et à la puissance militaire est devenu de plus en plus l'un des principaux moyens de légitimer la puissance russe.

Pourtant, des facteurs socio-économiques objectifs ont fait des ravages. En 1997, l'effectif nominal des forces armées russes était de 1,7 million de militaires, contre un nombre réel d'environ 1,2 à 1,3 million. Ce nombre a été ramené à 1,135 million dans les années 2000. En 2016, il a encore été réduit à 1 million. À ce moment-là, le nombre réel de militaires était déjà de 770 000. Certes, le nombre nominal a rapidement été porté à 1,013 million de militaires, mais cela n'a eu aucun effet sur le nombre réel. Au contraire, des voix se sont fait entendre pour que le nombre nominal soit rapproché du nombre réel, c'est-à-dire que l'idéal d'une armée d'un million de soldats soit finalement abandonné.

En août 2022, six mois après l'invasion de l'Ukraine, le Kremlin a décidé d'augmenter l'effectif nominal des forces armées de 137 000 militaires - à 1,150 million - en 2023. En d'autres termes, il a été décidé de dépasser même le niveau nominal des effectifs militaires maintenu en 2006-2016 (1,135 million) et à terme renoncer à l'idée d'adapter la taille de l'armée aux besoins objectifs de défense et au potentiel économique de la Russie sans nuire au développement socio-économique global, qui avait été discuté de la seconde moitié des années 1980 jusqu'au début des années 2010. Il convient de noter que cette idée était presque par définition en contradiction flagrante avec l'idée de maintenir la domination militaire de la Russie sur ses voisins et le revanchisme en politique étrangère.

Quatre mois plus tard, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, annonce que la taille nominale des forces armées devrait atteindre 1,5 million de militaires au cours des prochaines années, dont 695 000 (soldats, sergents, sous-officiers, etc.) devraient servir sous contrat. La décision politique a déjà été prise, bien que le décret correspondant n'ait pas été publié au moment de la rédaction de cet article, et le calendrier n'est pas non plus clair.

Ainsi, formellement, l'armée russe remonte à la fin des années 1990 en termes d'effectifs. Pourtant, il y a un quart de siècle, l'état-major comprenait des spécialistes chargés de l'entretien des équipements et véhicules militaires ainsi que des infrastructures militaires héritées de l'URSS qui n'existent plus aujourd'hui. De plus, il y avait des dizaines de milliers de postes auxiliaires comme les officiers financiers militaires et les ouvriers de la construction de l'armée qui ont également cessé d'exister. En d'autres termes, la taille nominale des forces armées ne peut pas être augmentée de manière réaliste et significative.

Effectif de l'armée pour des raisons de comptabilité

Ici aussi, les besoins comptables et organisationnels du commandement militaire ont probablement joué un rôle majeur. L'indemnisation des militaires tués et blessés, l'augmentation de la solde de combat et les préparatifs de la conscription massive qui ont commencé en septembre ont créé un déficit de trésorerie. Jusqu'à fin 2022, le déficit de trésorerie pourrait être géré en gonflant le budget militaire ad hoc, mais 2023 exige une solution systémique. Après tout, des soldats et des officiers supplémentaires coûtent sur papier au budget militaire pas moins de 300 à 400 milliards de roubles supplémentaires, ce qui nécessite plus que des décisions impromptues.

Cependant, il est déjà apparu que, dans quelques mois seulement, les 137 000 postes supplémentaires dans l'armée créés au 1er janvier 2023 ne suffiront plus à la direction militaire russe, et les effectifs devront être augmentés de 350 000 militaires supplémentaires. . En d'autres termes, un budget militaire d'urgence d'au moins 5 000 milliards de roubles en 2022 et de plus de 5 000 milliards de roubles en 2023 deviendra la norme, quels que soient le moment et la manière dont la guerre se terminera.

Dans le même temps, le commandement russe ne ménage pas ses efforts pour restaurer au moins les effectifs réels des forces armées qui existaient avant l'invasion, soit 740 000 à 780 000 militaires. Parmi eux, 250 000 soldats ont officiellement pris part aux combats (« acquis une expérience de combat »). Il est difficile de dire avec certitude si ce chiffre comprend les militaires tués ou blessés, les membres de la Rosgvardiya (Garde nationale russe), les mercenaires et les conscrits des régions occupées de Donetsk et Louhansk en Ukraine.

Plus tôt, à l'été 2022, j'avais prédit que la taille réelle des forces armées russes pourrait tomber en dessous de 600 000 d'ici la fin de l'année. Cela devait se produire si l'intensité des opérations de combat restait élevée, entraînant un nombre élevé de morts, compte tenu de l'important exode des militaires et d'une pénurie évidente de conscrits. La «mobilisation militaire partielle» annoncée en septembre était censée renverser la vapeur.

D'ici fin 2023, le commandement russe s'attend à avoir 521 000 soldats sous contrat, "en tenant compte du remplacement des conscrits dans les groupes de troupes et de l'armement des nouvelles formations". Cependant, la majorité des civils recrutés, sinon la majorité absolue d'entre eux, finiront par devenir des militaires sous contrat.

Actuellement, le nombre total de soldats sous contrat est apparemment inférieur à 521 000. Il est à noter que le dernier chiffre de militaires sous contrat publié avant l'invasion était de 405 000 (mars 2020), et que le ministère de la Défense allait employer 500 000 soldats sous contrat d'ici 2027. Soit dit en passant, le plan 2023 récemment annoncé pour les soldats sous contrat partiellement confirme la conclusion précédente selon laquelle les civils représentent moins de la moitié du nombre officiellement annoncé de 300 000 conscrits. Et la part du lion des conscrits sont les militaires sous contrat qui avaient déposé leurs lettres de démission ou dont les contrats devaient expirer fin 2022 ou début 2023, car la procédure formelle de démission d'un militaire commence six mois avant l'expiration de son contrat. Ces estimations seront ajustées au fur et à mesure que de nouvelles données seront disponibles.

De plus, l'annexion des soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk ainsi que la mise en place de leurs « armées » et l'enrôlement régulier de leurs résidents dans ces armées au cours des deux premières semaines de conscription massive faussent les chiffres. Juste avant le 24 février 2022, la taille de ces armées était estimée entre 30 000 et 35 000 militaires. Des mois après le début de la guerre, le nombre de militaires dans ces armées ne peut être estimé même approximativement. Les statistiques relatives à d'autres zones occupées par la Russie, à savoir la Crimée et certaines parties des oblasts ukrainiens de Kherson et de Zaporizhzhia, sortent également du cadre de cette analyse, bien que le ministère russe de la Défense enregistre ces chiffres.

C'est pourquoi il sera extrêmement difficile pour les dirigeants militaires russes d'atteindre le nombre souhaité de soldats contractuels. Actuellement, seuls les militaires ayant suivi un enseignement secondaire supérieur ou professionnel peuvent combattre sous contrat. Même si les conscrits sont autorisés à signer des contrats dès le premier jour de leur enrôlement quel que soit leur niveau d'instruction, cette dépendance vis-à-vis des couches les plus pauvres de la population ne fonctionnera guère. Après tout, la proportion de conscrits qui ne peuvent se prévaloir que d'une scolarité scolaire est d'un peu plus de 30 %, et relever l'âge de la conscription à 21 ans ne ferait que réduire davantage cette proportion.

Qui reconstituera le nombre réel de troupes?

Le passage progressif annoncé à l'enrôlement des 21-30 ans au lieu des 18-27 ans permet à l'état-major militaire d'éviter le problème des conscrits sursis en raison de leurs études. Cette approche est clairement conçue pour réduire l'ampleur de l'insoumission. À 27-30 ans, les citoyens construisent déjà leur carrière, s'installent et contractent des emprunts, ce qui est difficile à combiner avec la conscription et l'insoumission. Selon la logique des autorités, face à une telle option, la plupart des jeunes hommes préféreraient se présenter au bureau d'enrôlement peu après leurs 21 ans. De préférence, ils seraient à la fois instruits et auraient au moins une formation militaire élémentaire ou spéciale sous leur ceinture. Cela n'arrivera certainement pas dans un an, cependant.

Par conséquent, pour porter effectivement le nombre de contractuels à 521 000 d'ici fin 2023, il faudra encore plus d'efforts, de moyens d'organisation et encore plus de coercition. Soit une nouvelle vague de conscription impopulaire devrait être menée dans le même sens, accompagnée du passage des conscrits au service sous contrat et de l'enrôlement potentiel de jeunes diplômés des centres universitaires de formation militaire (en 2021, 63 000 personnes étudiaient dans ces centres ). Sinon, des incitations plus fortes devraient être utilisées pour encourager les conscrits et les soldats réguliers à conclure des contrats. Cependant, il est peu probable que faciliter l'entrée des étrangers au service militaire sous contrat améliorerait radicalement la situation.

Bien sûr, une autre mesure potentielle et très impopulaire serait d'augmenter la durée du projet obligatoire de 1 an actuel à 1,5-2 ans pour encourager davantage de jeunes Russes à signer un contrat immédiatement. On pourrait également essayer d'augmenter le nombre de femmes dans le service militaire, même si leur nombre dans l'armée russe a diminué ces dernières années, passant de 44 500 en 2018 à moins de 40 000 en 2021.

Cependant, rien de tout cela ne résout le problème auquel l'armée russe était clairement confrontée à la fin de 2022, à savoir une pénurie d'officiers subalternes. Pour faire simple, il n'y aura personne pour commander les nouveaux militaires sous contrat. Là encore, il est possible que les diplômés des centres de formation militaire des universités civiles, y compris ceux qui ont obtenu leur diplôme au cours des dernières années, soient enrôlés en masse. Pourtant, même la mise en œuvre du plan 2023 annoncé au milieu de la guerre en cours signifiera au mieux une restauration quantitative, plutôt que qualitative, de la main-d'œuvre au niveau d'avant le 24 février 2022.

Vers une armée sous stéroïdes

Quant à la perspective de 695 000 contractuels à elle seule, soit 70 % de plus que les effectifs en 2020, elle paraît tout simplement absurde dans le contexte de la situation socio-économique et démographique de la Russie où la conscription de masse reste en place. Ainsi, si l'on tient compte du fait que la majorité absolue des soldats sous contrat russes sont des hommes de moins de 30 ans, alors à un moment donné, un peu moins de 10% de tous les hommes des générations respectives devraient servir sous contrat. Une autre option serait que tous les conscrits (260 000 à 265 000 personnes par an) concluent des contrats le premier jour où ils sont enrôlés et restent dans l'armée en moyenne plus longtemps que pendant la durée d'un contrat standard de deux ans.

Et si nous prenons au sérieux l'idée d'une armée de 1,5 million de soldats, étant donné qu'en plus de 695 000 soldats sous contrat, il y a un nombre d'officiers proportionnellement plus élevé (bien que pas plus d'un million d'officiers au total, et on ne sait toujours pas comment augmenter leur nombre) et évidemment conscrits, cela pourrait s'avérer être un fardeau insupportable pour les contribuables et l'économie. Qu'il suffise de mentionner qu'il y a moins de 75 millions de personnes dans la population active en Russie, dont moins de 71 millions sont employées. Et c'est une chose d'offrir des postes vacants sur papier, et une chose totalement différente de pourvoir ces postes avec de vraies personnes éloignées des activités productives.

Ainsi, on peut prudemment supposer qu'une armée de 1,5 million de soldats est un fantasme bureaucratique destiné à assurer, entre autres, l'augmentation des salaires de guerre versés aux soldats et à masquer le montant total des indemnités versées aux blessés et aux familles de ceux-ci. tués, ce qui, autrement, révélerait le véritable nombre de morts à la société.

En plus de cela, l'industrie militaire russe manque de 400 000 travailleurs et ingénieurs, ainsi que d'installations pour la réparation et la révision d'équipements et de véhicules militaires. Et tout cela se passe dans le contexte d'une politique officielle visant à assurer des heures supplémentaires au moins dans certaines de ces entreprises en 2023 (ou même plus) afin de remplacer au moins partiellement les armements, équipements militaires et véhicules perdus et utilisés. Par conséquent, hypothétiquement, le service militaire contractuel pourrait inclure le travail dans de telles entreprises, en particulier dans le cas des diplômés des universités et collèges techniques, sur la base du principe de placement des diplômés universitaires dans des emplois dans l'industrie de la défense.