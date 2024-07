Nouvelle carte électorale : la macronie plie, les autres gagnent… les Français grands perdants ?

Gabriel Attal, au soir du second tour, affirme qu'il démissionne.

La soirée électorale a laissé penser que la gauche était la grande gagnante de ces élections. Or c'est beaucoup plus compliqué que ça, avec une Assemblée nationale totalement ingérable.

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements concernant les projections pour l’Assemblée nationale à l’issue du second tour des législatives pour les différents groupes politiques et au niveau de la carte électorale ?

Xavier Dupuy : A l'issue du second tour, il y a une force de gauche, le Nouveau Front Populaire qui devrait obtenir autour de 185 députés. En deuxième position, la majorité présidentielle aura entre 155 à 160 députés. Le Rassemblement National est autour de 135 à 141 sièges. La droite LR et divers droite auront un peu plus de 60 sièges. Le groupe LR pourrait, à l'arrivée entre les pertes et les victoires, se situer, à deux ou trois unités près, au même niveau qu'il était avant la dissolution. Les résultats, par rapport à ce qui pouvait être prévu à l'issue du deuxième tour, ont apporté leur lot de surprises. La gauche est dans l'étiage qui était prévisible. En revanche, la majorité présidentielle est bien plus haute que ce qui était attendu puisque, à l'issue des désistements, la majorité présidentielle aurait dû être autour de 130 à 135 sièges. Elle va obtenir probablement 25 députés de plus. Même chose pour Les Républicains et divers droite. Ils vont finir au-dessus de 60. Le RN, en revanche, est très nettement en dessous de l'étiage qui pouvait être raisonnablement prévu à l'issue du premier tour et des retraits. Les résultats du RN étaient attendus entre 180 et 200 députés. Il y a donc une grande déception du côté du Rassemblement National. Ceci s'explique par un front républicain qui s'est reconstitué, contrairement à 2022. Les reports de voix ont été assez forts à gauche vers les candidats de la majorité présidentielle. L'électorat LR au deuxième tour s'est reporté aux deux tiers en faveur de la majorité présidentielle et un tiers en faveur du Rassemblement National dans les circonscriptions où le deuxième tour opposait le Rassemblement National à Ensemble.

Le maintien du taux de participation au deuxième tour est aussi une autre leçon importante du scrutin. Des électeurs de premier tour ne sont pas revenus voter. Ils ont été compensés par des nouveaux électeurs qui, très probablement, ont très massivement voté contre le Rassemblement National. Cette conjonction de ces nouveaux électeurs de second tour a probablement accentué le fait que le RN se retrouve à 130 ou 140 députés. Le Rassemblement National devrait avoir entre 50 à 60 députés de moins que ce qu’il pouvait espérer au soir du premier tour et surtout mardi soir, une fois que les retraits et les désistements des différentes formations politiques ont été constatés dans chaque circonscription. Le résultat du RN peut surprendre par rapport aux résultats du premier tour. Par rapport au retrait, il était déjà possible d’anticiper que le RN ne ferait pas autant de sièges que prévu du fait des retraits.

Les reports de voix ont profité aux Républicains. Certains députés LR étaient très largement distancés par le RN au premier tour. C’était le cas pour Anne-Laure Blin dans le département du Maine-et-Loire, pour Julien Dive dans le département de l'Aisne, pour Yannick Neuder en Isère, pour Raphaël Schellenberger dans le Haut-Rhin. Ces députés sont élus au deuxième tour, et quelquefois avec des marges difficiles à imaginer. Anne-Laure Blain est à plus de 57 %. Yannick Neuder a plus de 54 %. Au deuxième tour, il y a clairement eu un réflexe de vote contre le Rassemblement National dans ces circonscriptions.

Qui a véritablement gagné ou perdu ? Les résultats des élections législatives ne sont-ils pas comme un miroir déformant sur la réalité politique du pays ? Quels sont les principaux enseignements par rapport aux législatives de 2022 ?

La soirée électorale a laissé penser que la gauche était la grande gagnante de ces élections. Or la gauche du Nouveau Front Populaire passe de 149 députés à probablement près de 185. Le bloc de gauche a gagné 36 députés. Le Rassemblement National peut être déçu ce soir mais il était à 88 députés sortants. Le RN devrait être à 100, 135 sièges. Le RN a gagné 47 députés et a donc gagné plus de députés que la gauche. Pour la majorité présidentielle, elle avait 251 députés. Elle va passer à un nombre d’élus autour de 155 ou 160. Le camp présidentiel va perdre 90 à 95 députés. Les Républicains vont prendre entre un et trois députés. LR est donc assez stable. LR et divers droite devraient probablement finir autour de 66 - 67 sièges, donc six à sept députés de moins au global.

Le grand perdant est la majorité présidentielle. Il y a un gagnant statistiquement, le Rassemblement National, avec au moins autour de 40 à 47 députés. Dans une moindre mesure, il y a un second gagnant, la gauche, avec probablement autour de 35 ou 36 députés de plus.

Au regard des duels entre le Nouveau Front Populaire - RN et Ensemble - RN, le front républicain et le barrage vis-à-vis du RN a-t-il fonctionné ? Quel bilan tirer du report des voix ?

Le front républicain s'est reconstitué au détriment du Rassemblement National. Mais cela n’explique pas la totalité de la défaite du RN au regard des résultats du premier tour. De nouveaux électeurs sont venus confirmer et amplifier le mouvement.

Même en supposant que l’on reste sur la base uniquement des électeurs du premier tour, le front républicain qui a fonctionné n'explique pas que le RN tombe à un niveau de 130 ou 140 députés. L'apport et l'appoint de nouveaux électeurs au deuxième tour explique cette chute. Autrement, le RN aurait pu finir à 170 ou 180. Le front républicain explique une partie de la baisse du RN. Mais c'est surtout l'apport de nouveaux électeurs au deuxième tour qui a amplifié le mouvement.

Quel bilan tirer pour la majorité présidentielle ? Comment expliquer le sursaut et les résultats positifs du second tour par rapport à la déroute qui était annoncée ?

Contrairement aux propos de Gabriel Attal qui disait que le camp présidentiel faisait trois fois plus de sièges que ce qui était annoncé, la réalité est qu’il y avait une centaine de députés pour la majorité présidentielle qui était annoncée. Cela sera probablement entre 155 ou 160. En revanche, le front républicain a fortement bénéficié à la majorité présidentielle. L’apport de nouveaux électeurs au deuxième tour est venu conforter les forces politiques en présence, dont la majorité présidentielle, ce qui explique que au lieu de finir à 130 ou 135 sièges, elle en fait 20 ou 25 de plus. L’apport de ces nouveaux électeurs a probablement sauvé une dizaine de députés LR également.

Comment expliquer le bon score des Républicains ? Est-ce lié à l'ancrage local des candidats LR ? Quelles vont être les perspectives des Républicains pour une éventuelle coalition ?

La majorité des candidats LR qui ont été réélus, voire ceux qui sont élus, pour la plupart, sont des circonscriptions qui se situent en province, avec des implantations locales très fortes. Le bon score et les performances des Républicains sont liés aux succès de personnalités locales qui récupèrent des voix, y compris d'ailleurs des gens qui avaient pu voter aux européennes et qui ont voté pour leur député LR et qui connaissent bien leur candidat LR. Le parti Les Républicains a clairement bénéficié de cette implantation locale qui fait sa force. Cela lui permet de sortir de façon presque stable à l’issue du second tour. Au sein de l'Assemblée nationale, le bloc de droite devrait être composé d'une soixantaine de députés et pourrait avoir un rôle déterminant. Ils devraient garder leur ligne indépendante et libre.

Quel bilan tirer pour Eric Ciotti et sa stratégie de ralliement avec le RN ? Ce choix a-t-il été payant pour les législatives ?

Les candidats d'Eric Ciotti, de l’alliance entre LR et le RN, pourraient être une quinzaine au sein du bloc du Rassemblement National. Ces candidats ciottistes ont gagné dans des circonscriptions qui étaient très favorables au Rassemblement National pour pouvoir l’emporter. Au niveau des résultats dans les circonscriptions concernées, il n'y a pas d'apport supplémentaire en voix de la part de ces candidats ciottistes - alliance RN. Ils font le score que faisait le RN dans les circonscriptions concernées. Il n’y a pas fondamentalement de voix en plus.

La France est-elle ingouvernable avec la tripartition du paysage politique à l’issue du second tour des élections législatives ? Va-t-on assister à une forme de chaos institutionnel ? Les coalitions éventuelles entre Emmanuel Macron et des forces politiques ont-elles des chances de voir le jour ?

Le problème est que le Président de la République a le pouvoir de nomination du Premier ministre par la Constitution. Il se retrouve avec une Assemblée nationale qui est réellement ingérable puisque le Nouveau Front Populaire occupe entre 185 à 190 députés. Ils auront peut être l'appoint de quelques divers gauche qui pourraient amener le groupe au maximum autour de 200 sièges.

De l'autre côté, le camp d’Emmanuel Macron est replié sur une minorité présidentielle maintenant qui n'est plus que de 150 à 160 députés.

Le RN est aussi loin de la majorité.

Il pourrait y avoir une entente entre différents partis. Le problème est que pour faire une alliance encore faut-il se mettre d'accord sur un programme, des projets. Cela n’est pas une mission aisée. Au sein du Nouveau Front Populaire, le bloc LFI doit tourner autour de 70 à 75 sièges. Les communistes ont autour d’une dizaine de députés. Si vous cumulez le Rassemblement National, Les Républicains et ces deux groupes-là, vous arrivez quasiment à 289 députés. Il y a tout de même des députés qui sont élus sur des programmes, sur des convictions. Je ne suis pas sûr que tous acceptent de remiser leurs convictions sous prétexte qu’il faille qu’il y ait un gouvernement coûte que coûte.