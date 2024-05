Nous avons cartographié une branche du Nil, qui pourrait être la clé d'un mystère de longue date concernant les pyramides

Le Nil était au cœur de la civilisation égyptienne antique, et l'emplacement de tant de pyramides à une certaine distance du fleuve n'avait jusqu'à présent pas été entièrement expliqué.

Le Nil n'a pas toujours eu l'aspect et le fonctionnement qu'on lui connaît aujourd'hui. En lisant le paysage égyptien, on peut trouver des traces de l'ancien fleuve et de ses branches, cachées juste sous la surface de la terre.

Eman Ghoneim est professeur et directeur du laboratoire de télédétection spatiale et par drone, Université de Caroline du Nord à Wilmington.

Le plus grand champ de pyramides d'Égypte - composé de 31 pyramides construites au cours d'un millénaire, dont la célèbre Grande Pyramide de Gizeh - se trouve le long d'une étroite bande de terre dans le désert, à plusieurs kilomètres à l'ouest du Nil.

Le Nil était au cœur de la civilisation égyptienne antique, et l'emplacement de tant de pyramides à une certaine distance du fleuve n'avait jusqu'à présent pas été entièrement expliqué.

Dans une nouvelle étude publiée dans Communications Earth & Environment, nous nous attaquons à cette énigme. Lorsque les pyramides ont été construites, elles se trouvaient à proximité d'un bras du Nil, aujourd'hui disparu, qui assurait probablement le transport des ouvriers et de leurs matériaux.

Un fleuve en mutation

Comme d'autres fleuves, le Nil s'adapte et se modifie au fil du temps en réponse au changement climatique, aux inondations et aux sécheresses. Les personnes et les lieux se déplacent également avec le fleuve. Dans le passé, les civilisations se sont succédé au gré de ses flux et de ses reflux.

Le Nil n'a pas toujours eu l'aspect et le fonctionnement qu'on lui connaît aujourd'hui. En lisant le paysage égyptien, on peut trouver des traces de l'ancien fleuve et de ses branches, cachées juste sous la surface de la terre.

Aujourd'hui masqués par les zones de culture et les implantations urbaines, ensevelis par des siècles de boue provenant du fleuve moderne, les anciens canaux et leurs histoires ont été en grande partie perdus dans le temps. Autrefois mosaïque de voies d'eau et de zones humides, le Nil est prêt à partager à nouveau ses secrets.

De nombreux chercheurs ont discuté et cherché des réponses aux mystères du Nil. Des recherches antérieures ont prouvé l'existence de parties d'anciens cours d'eau ou de zones humides, en particulier près des pyramides de Gizeh.

En amont, près de Louxor, des modèles de migration du Nil ont été étudiés, et en aval, des canaux abandonnés ont été découverts dans le delta du Nil. Pourtant, jusqu'à présent, nous ne disposions pas d'une carte complète et d'une bonne compréhension des cours d'eau qui alimentaient autrefois la vaste chaîne de pyramides allant de Lisht à Gizeh.

À l'aide d'images satellite, de données numériques d'élévation à haute résolution et de cartes historiques, nous avons identifié et retracé le long parcours d'un canal du Nil jusqu'alors inconnu. Ce que nous avons appelé la branche Ahramat coulait autrefois le long de la marge du désert occidental de la plaine d'inondation du Nil, à proximité des anciennes pyramides.

De nombreuses pyramides, construites au cours de l'Ancien Empire (environ 2700-2200 avant notre ère) et du Moyen Empire (2050-1650 avant notre ère), ont des chaussées qui mènent à la branche. Beaucoup de ces chemins se terminent par des temples qui ont pu servir de quais fluviaux dans le passé.

Cela suggère que la branche de l'Ahramat a été active pendant plusieurs phases de la construction des pyramides et qu'elle a probablement servi de voie d'eau pour le transport des ouvriers et des matériaux de construction vers les sites.

Certaines pyramides ont des chaussées plus longues ou à angle différent que d'autres, ce qui indique que les bâtisseurs ont adapté leurs méthodes de construction à l'évolution du paysage fluvial et aux conditions locales à la lisière du désert.

D'autres pyramides étaient reliées à des bras d'eau associés à des affluents de la branche Ahramat en bordure du désert occidental. Au total, l'analyse de l'élévation du sol de 31 pyramides et de leur proximité avec la plaine d'inondation a permis d'expliquer la position et le niveau d'eau relatif de la branche Ahramat entre l'Ancien Empire et la Deuxième Période Intermédiaire (environ 2649-1540 avant notre ère).

Creuser en profondeur

Une fois la branche de l'Ahramat cartographiée, nous avons étudié le paysage et sa forme, et prélevé des carottes profondes de sol et de sédiments afin d'étudier la structure et la sédimentologie de l'ancien cours d'eau. Nous avons également travaillé avec des archéologues, des scientifiques et des membres des communautés locales afin de mieux cerner le contexte de notre travail.

Le tracé de l'ancienne voie d'eau se situe entre 2,5 et 10,25 kilomètres à l'ouest du Nil actuel.

D'après nos recherches, le bras s'étendait sur environ 64 kilomètres, avait une profondeur de 2 à 8 mètres et une largeur de 200 à 700 mètres. Cette largeur est similaire à celle du fleuve actuel.

Sur l'un des sites que nous avons examinés, près de la ville de Jirzah, la branche Ahramat a une forme de canal symétrique. Il a également été comblé par des sédiments boueux et sableux différents des autres dépôts environnants et de la roche mère sous-jacente. Cela indique que l'ancien chenal a été lentement enterré par des sédiments fins déposés par les crues, le flux principal ayant été détourné vers le tracé de la rivière moderne.

Qu'est-il arrivé à la branche de l'Ahramat ?

Au fil du temps, la branche Ahramat s'est déplacée vers l'est et l'eau a fini par cesser de s'y écouler. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Il est possible que le bras de l'Ahramat et sa fille, la rivière moderne, aient été actifs ensemble pendant un certain temps.

Le fleuve s'est peut-être progressivement déplacé vers la plaine d'inondation plus basse, vers l'emplacement actuel du Nil. Il est également possible que l'activité tectonique ait fait basculer l'ensemble de la plaine d'inondation vers le nord-est.

Une troisième possibilité est qu'une augmentation du sable transporté par le vent ait rempli le lit de la rivière. L'augmentation des dépôts de sable est très probablement liée aux périodes de désertification dans le désert du Sahara en Afrique du Nord.

Le déplacement et la diminution de la branche d'Ahramat pourraient également s'expliquer par une réduction globale du débit d'eau due à la diminution des précipitations et à l'augmentation de l'aridité dans la région, en particulier à la fin de l'Ancien Empire.

Cette recherche montre qu'une approche multidisciplinaire de la science fluviale est nécessaire pour mieux comprendre les paysages fluviaux dynamiques. Si nous voulons comprendre et protéger les rivières que nous avons aujourd'hui - et les sites importants sur le plan environnemental et culturel auxquels elles sont inextricablement liées - nous devons mieux apprécier les facteurs interconnectés qui affectent les rivières et la manière dont ils peuvent être gérés.

L'article a été initialement publié sur The Conversation.