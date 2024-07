Sous les radars

Nord-Kivu : un rapport de l’ONU alerte sur l’emploi d’enfants soldats

Conflit oublié à la frontière du Rwanda et du Congo, la guerre qui sévit au nord Kivu a fait des milliers de morts et de déplacés. Un récent rapport de l’ONU souligne le rôle joué par la RDC et notamment l’emploi d’enfants soldats.