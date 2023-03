Non, il ne faut pas enseigner l’histoire des crimes du communisme…

A l’appui de leur décision, ils avancent que 4 des 5 pays communistes actuels se trouvent en Asie. Et que rappeler leurs crimes du passé pourrait susciter un racisme anti asiatique.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On cherche, et on trouve : la Chine, le Laos, le Vietnam. Et c’est tout. Les Démocrates virginiens sont décidément fâchés avec la géopolitique. Et avec l’intelligence tout court.

En suivant le raisonnement des Démocrates virginiens, on comprend que suite à l’enseignement des abominations du nazisme des millions d’Allemands ont été exterminés après 1945.

Le bien aimé président Mao avait des dizaines de millions de morts sur la conscience. Mais il est interdit d’en parler car des Chinois seraient alors lynchés dans l’Etat de Virginie. Pareil pour Pol Pot dont les exploits frôlent ceux de Mao Tsé-toung.

En parler provoquerait sans doute un génocide des Khmers vivants en Virginie. Mais ces Démocrates imbéciles nous laissent quand même le loisir d’évoquer les crimes de Castro et ceux de Staline. On peut donc taper sur les Cubains et sur les Russes. On s’en contentera pour le moment.