Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Goutte après goutte, jour après jour, l’ancien président de la République s’acharne sur la candidate LR. Elle est pourtant de la même famille politique que lui. Mais les petits meurtres en famille, ça existe...

D’un journal à l’autre (Le Canard Enchaîné, Le Point, Paris Match), Sarkozy distille son poison. Il est en campagne pour piétiner ce qui reste de Pécresse (elle dévisse dans les sondages). Mais où et quand s’arrêtera-t-il ?

Ça avait commencé moderato cantabile avec la « pimbêche ».Ça s’est poursuivi allegro ma non troppo avec « elle est inexistante ». Puis carrément allegro avec « la grosse blonde ». Ce qui est pour le moins discourtois et passablement sexiste.

Mais le pire était à venir. Et il vient d’arriver. Interrogé sur le parallèle entre Ségolène Royal, à qui avait manqué le soutien du PS en 2007, et Valérie Pécresse de plus en plus lâchée par Les Républicains en 2022, Sarkozy a eu cette phrase terrible : « Ségolène Royal, elle, elle était habitée ».

Ses mots ont dû faire un effet dévastateur dans la tête de la candidate LR. Ça voulait dire qu’elle n’était rien. Il est à prévoir que très bientôt Sarkozy dira à Valérie Pécresse : « casse-toi, pauvre conne ».

Certes la candidate LR entre ses bégaiements et ses postures théâtralisées n’est évidemment pas à la hauteur des espoirs qu’ont placés en elle les sympathisants républicains. Mais quand même, qu’est-ce qui pousse Sarkozy à la démolir ainsi ? L’explication se trouve du côté Louis XIV : « après moi le déluge » !

