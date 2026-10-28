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Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu salue ses partisans après l'annonce des premiers sondages à la sortie des urnes, à Jérusalem, au petit matin du 28 octobre 2026, dans le cadre des élections législatives israéliennes.
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LEGISLATIVES EN ISRAEL

28 octobre 2026

Netanyahou a gagné les élections… mais perdu sa coalition

Au moment de finaliser cet article, les résultats sont loin d’être définitifs, car seuls 66 % des bulletins ont été dépouillés. Il reste encore à regrouper les urnes des bureaux épars ayant recueilli les votes des diplomates, des militaires, des malades. Même si le résultat définitif n’est attendu que pour demain, il est d’ores et déjà possible de tirer quelques conclusions.

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MOTS-CLES

Israël , Likoud , Benjamin Netanyahou , élections , camp arabe

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.