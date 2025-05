Diplomatie

Négociations de paix sur l’Ukraine : la Russie s’obstine, les Etats-Unis réévaluent discrètement leur stratégie

Lors de la réunion vendredi à Istanbul pour les premiers pourparlers de paix, les représentants russes et ukrainiens ont échangé sur la possibilité d’une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine et se sont mis d’accord sur un échange important de prisonniers mais pas sur un cessez-le-feu.