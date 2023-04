Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. IA. Chine. Europe. US. La guerre !

Emmanuel Macron et Xi Jinping à Pékin, lors d'une visite d'Etat du président français en Chine, le 6 avril 2023.

Homeric de Sarthe et moi-même avons eu le rare privilège d’être édité dans le monde entier, en Chinois ! Fait rare, pour un livre que nous avions sorti il y a 4 ans, et titré « Pourquoi votre prochain patron sera Chinois ». De façon assez surprenante, il a été repris tel quel avec très peu de coupures, de modifications. Nous avions voulu ce livre, face à l’Europe qui était vent debout face aux GAFA, et qui à force de regarder à l’ouest de façon obsessive, et souvent ridicule, dotée de la politique de défense qui est la dernière ressource de ceux qui ne savent attaquer, elle en oubliait la puissance montante, bien plus inquiétante par certains aspects, à savoir ce pays continent qu’est la Chine !

Nous décrivions quelques éléments sur la puissance technologique et l’astuce dans l’adaptation des usages numériques, et rebondissions également sur le magnifique livre de notre ami Kai Fu Lee, ancien d’Apple, ancien patron de Google Chine, sur la rivalité montante entre la Chine et les US, à propos de l’intelligence artificielle, et son impact à terme sur les jobs, un sujet que nous partageons avec cet homme visionnaire. Lui comme moi, comme Andrew Yang (aux USA, ancien candidat démocrate à la présidence), évoquions très tôt l’impact énorme, très inquiétant pour le coup, de l’IA sur les jobs, et donc le ravage potentiel qui décimerait une promesse d’avenir qui s’évanouirait sous ses coups de boutoirs, et porterait un coup final à nombre de démocraties dans le monde, dont le modèle est basé sur le travail et la promesse d’une élévation sociale. Nous indiquions ainsi, que ces démocraties seraient potentiellement débordées par le désespoir en cas de disparition massive des emplois ou leur dévalorisation, qu’elles seraient dépassées par leurs extrêmes, mais seraient incapables de maîtriser le chaos qui naîtraient de leur mauvaise gestion, contrairement à des pays déjà culturellement autoritaires, comme la Chine, qui serait dès lors la grande gagnante de la loterie internationale de la puissance mondiale.

Au final, depuis la sortie de ce livre, le mouvement n’a fait que s’amplifier. Sous l’impulsion de son dirigeant (à vie !) elle a largement débordé de sa politique millénaire, pour rogner et conquérir une place de plus en plus importante dans les institutions normatives, diplomatiques, les ONG, et pouvoir attirer à elle la couverture du pouvoir. Pendant ce temps, elle continue à investir massivement sur les meilleures technologies, sur ces territoires, sur les infrastructures qui permettent de convoyer les marchandises qu’elle produit et recevoir les marchandises qu’elle achète, acheter ou s’assurer un accès à toutes les ressources indispensables au siècle numérique. Les conflits récents en ont fait le recours et la puissance vers laquelle on se tourne pour échapper à l’ordre international actuel. Aujourd’hui grâce à une astucieuse politique Européenne quelque peu aveugle, voire coupable, la Russie, la Chine ont formé une alliance qui s’étend à la Turquie, désormais à l’Iran et l’Arabie Saoudite. Une alliance qui se sert les coudes pour imposer un nouvel ordre au monde et se solidarise partout où les ressources sont nombreuses et délaissées, notamment par la France qui n’a pas su donner une valeur à ce qui en a pourtant, en Afrique de l’Ouest notamment. Mali, Burkina, des pays dans lesquels des mines d’or, notamment, sont presque disponibles à l’air libre, dans un marché où l’or, plus que jamais valeur refuge atteint et bat chaque jour des records. Nous n’avons su ni financer, ni soutenir, ni transformer, ni capitaliser sur ces ressources incroyables, qui rendront demain la Chine, la Russie et leurs alliés, maîtres du monde, simplement parce que nous devrons courber l’échine pour qu’ils acceptent de nous les livrer à un prix qu’ils auront défini. Un aveuglement dramatique d’un continent en déclin.

Tout à coup, pris d’un éclair de réalisme, Ursula et Emmanuel Macron, réalisent qu’il existe une liaison aérienne entre l’Europe et la Chine et s’en vont quémander, autour d’une table géante qui leur indique clairement que l’intimité réservée à Poutine n’est pas d’actualité pour eux, une relation plus équilibrée, un peu d’investissement, une distanciation du Président Russe, sujet que le dirigeant Chinois maintiendra enterré sous un bol de riz. La Chine ne méprise pas l’Europe, elle souhaite lui vendre tout ce qu’elle peut, elle souhaite lui acheter ce qu’elle produit de mieux, mais la Chine n’a pas d’amis ou d’ennemis, elle a des intérêts et une ambition. Ses intérêts sont économiques à l’international et politique en interne. Son ambition est de devenir la plus grande puissance au monde et de dominer par sa puissance économique et ses alliances diplomatiques.

Bien entendu, la Chine a ses limites, mais elles lui permettent une latitude bien supérieure à la nôtre. Oui, il lui reste environ 200 millions de personnes à sortir de la pauvreté. Nous avons en Europe une population de 400 millions qui y sombrent progressivement. Oui la Chine a un problème de démographie. Elle n’est pas la seule ! Roumanie, Allemagne, en tête, ont une démographie en berne, seule la France garde encore un peu de vigueur, mais en la regardant de près, elle ne nous réserve pas forcément une bonne surprise. Dans le même temps, les USA déclinent en termes d’espérance de vie, et voient le nombre de territoires désertés, hantés par des travailleurs zombies qui ont renoncé à cherche un emploi. Pas dans les grandes villes côtières bien entendu, mais dans toutes les autres villes. C’est là que le désespoir monte un peu chaque jour et alimente (en partie) les candidats les plus « extrêmes ». Un mouvement qui gagne, un peu partout dans le monde occidental.

Alors la Chine va connaître des limites oui, mais nous aussi. Quand vous bénéficiez d’un marché direct de 1.5 milliards de personne, géré par une main de fer, vous avez néanmoins plus de chance de vous imposer chez vous et dans le monde. La population des USA additionnée à celle de l’Europe représente à peine la moitié de la Chine. Nous avons encore de l’avance sur le niveau de vie et nos sociétés internationales, mais cet écart se réduit chaque jour. Qui pourra résister aux voitures électriques Chinoises à l’heure du green absolu ? Qui pourra se passer de leur agriculture, eux qui achètent toutes les terres du monde, y compris en Australie ? Qui pourra se passer des produits numériques pour lesquels les matériaux rares seront produits par la Chine quasi exclusivement demain ? Etc…

Bien entendu, chercher une relation avec la Chine n’est pas une erreur. L’Europe a bien raison de tenter « le coup », mais penser faire pencher la Chine en faveur de l’Europe et contre la Russie confine au délire diplomatique. Nous avons menti à la Russie depuis la chute du mur de Berlin et mal analysé la montée de la puissance Chinoise et nous sommes désormais outrés d’être dominés par ces pays qui s’associent désormais pour défier un ordre qu’ils ne veulent plus reconnaître. Nous avons fabriqué notre problème et n’avons que peu à offrir comme monnaie d’échange. La vision de la Chine tenait dans la fameuse réponse du patron fondateur de Tencent, le géant numérique Chinois quand on lui demandait pourquoi il ne venait pas développer We Chat, ce produit de génie, en Europe. Sa réponse résumait bien la vision de la Chine : « En Europe ? Vous êtes combien déjà ? ». No more comment.