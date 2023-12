"Munch" de Henrik Martin Dahlsbakken

Comment rendre compte de la personnalité si multiple d’Edvard Munch, l’un des peintres expressionnistes les plus prolifiques et connus du monde ? Le cinéaste Henrik Martin Dahlsbakken propose une solution originale : il a tourné quatre films en un, chacun d’eux offrant une perspective du peintre à une période clé de sa vie.

Ce portrait de l’auteur du fameux Cri, est un portrait fragmenté qui nous le montre à quatre âges de sa vie, et qui, de ce fait, donne l’impression de nous faire voyager dans son temps, dans son espace, et aussi à travers son extraordinaire complexité.

On va donc suivre, le jeune Munch dans ses années d’adolescence solitaire, avant qu’il ne tombe amoureux d’une femme mariée ; le retrouver, à l’aube de la trentaine, lorsqu’il se rend à Berlin où son génie créatif va se heurter aux réticences de l’avant-garde ; l’observer au moment de sa maturité, à Copenhague où, en proie aux doutes et en lutte contre ses démons (la drogue et l’alcool notamment), il est interné. Et puis enfin on va l’accompagner, au crépuscule de sa vie, quand il luttera, de toutes ses forces déclinantes, pour préserver son œuvre de la mainmise des nazis qui occupent alors la Norvège. Le tout dans des séquences enchaînées selon un désordre savamment construit autour des constantes et des contradictions du peintre.