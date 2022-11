Morts, famine et destructions : la pire guerre en cours semble prendre fin

Des Éthiopiens de la région de Tigré vivant en Afrique du Sud tiennent des pancartes alors qu'ils manifestent devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria, le 26 janvier 2022.

Atlantico : Après deux ans de guerre en Ethiopie, le gouvernement et les rebelles du Tigré ont signé un accord pour mettre fin aux hostilités. Que pensez-vous de cet accord ?Pensez-vous qu'il puisse mettre un terme au conflit ?

Tony Magaña :Aujourd'hui déjà, une attaque de drone a été signalée à Maychew, au sud de Mekele. C'est une partie de la région contestée que les Amhara revendiquent. Ce qui a été rendu public n'est pas encore l'accord officiel. Il y a de nombreuses rumeurs selon lesquelles la région contestée du Tigré occidental pourrait organiser un référendum, mais nous ne savons pas si cela est vrai. Nous devons donc voir ce qui se passe dans les prochaines 24-48 heures. Il ne fait aucun doute que l'Europe, les États-Unis et maintenant l'Union africaine exercent une forte pression sur l'Éthiopie et le FPLT. L'Éthiopie a désespérément besoin d'une prolongation des prêts, ce qui, à mon avis, l'a amenée à la table des négociations de paix.

Que s'est-il passé exactement au Tigré au cours des deux dernières années ?

Les forces érythréennes et éthiopiennes ainsi que les milices amhara ont pénétré dans la région frontalière du Tigré au nord et au nord-ouest ainsi qu'au sud, mais pas très loin. Le noyau central du Tigré est très montagneux et comporte de nombreux sentiers secrets, des cachettes et des entrepôts d'armes connus uniquement des combattants du Tigré. Les Tigré utilisent typiquement une stratégie qu'ils appellent "koretta" pour fane une retraite et ensuite capturer l'ennemi dans une embuscade qui sert également à capturer des véhicules, des armes, des munitions, et d'autres fournitures. C'est ce qu'ils ont fait après la guerre initiale, en novembre 2020, ils ont battu en retraite, reconstruit, recruté et entraîné, puis en juillet 2021, ils avaient repris la majeure partie du Tigré.

Maintenant, ils contrôlent la route d'Adigrat à Mekele et aussi les routes au nord de Mekelle depuis Alamata. Il y a donc une sorte d'impasse en ce moment. Les experts notent que la ligne d'approvisionnement érythréenne est faible et sujette aux embuscades sur les routes de montagne, ce que le Tigré excelle à faire. En dehors de cela, je ne peux pas prédire ce qui va se passer maintenant, mais je voudrais noter que les TDF sont bien dirigées et bien entraînées et qu'elles combattent sur un terrain qu'elles connaissent bien. Je ne vois pas de victoire facile ni de victoire complète sur le Tigré. Je ne crois pas que la population locale fera confiance à l'autorité militaire ou civile éthiopienne en raison des souffrances qu'elle endure depuis novembre 2020. En vivant dans le Tigré pendant près de dix ans, j'ai vu que la population avait une grande confiance en eux pour la plupart.

Vous avez écrit que "la famine du Tigré a un taux de mortalité plus élevé que la famine éthiopienne des années 1980". Que savons-nous du nombre de morts et de personnes affamées à ce jour ? Comment pouvons-nous l'évaluer ?

De nombreuses recherches ont été menées sur la famine éthiopienne des années 1980. À cette époque, la famine a été aggravée par l'inaction du gouvernement Derg. Le Derg essayait de déplacer les populations des zones où les conditions de croissance étaient plus mauvaises vers des sols plus riches.Cependant, contrairement à la situation actuelle au Tigré, le gouvernement n'a pas activement bloqué la production alimentaire et l'aide arrivant au Tigré, ni limité le carburant, les transports ou les soins de santé. Comme je l'ai écrit dans l'article, le pourcentage réel de la population gravement touchée, tel que mesuré par le Bureau régional de santé du Tigré, était plus élevé que celui observé sous le Derg dans les années 1980. Nous supposons que le taux de mortalité était le même pour les deux groupes de personnes gravement touchées, mais il pourrait être plus élevé. Le Dr Nyssen de l'Université de Gand affirme que mes chiffres sont peut-être un peu plus élevés que ses estimations, mais les deux situations sont très horribles.

Comment expliquez-vous que l'on parle si peu de cette guerre ? Y a-t-il une aide internationale ? En nourriture ou autre ?

Je pense que les démocraties occidentales ont plusieurs facteurs en jeu qui ont affecté leur réponse :

1. Leur conviction qu'un éclatement de l'Etat éthiopien créerait une instabilité dans la Corne de l'Afrique, ce qui pourrait entraîner une augmentation des activités d'Al Shabab ou une influence de la Russie, de la Chine ou de l'Iran. L'Éthiopie, bien que n'étant pas sur la côte, a une importance stratégique pour la zone de navigation de la mer Rouge. Notez comment les États-Unis se positionnent pour installer une base militaire au Somaliland.

2. L'Éthiopie est lourdement endettée auprès du FMI et de la Banque mondiale et craint de se retrouver en défaut de paiement si le gouvernement éthiopien continue à être instable.

3. Certains membres du Département d'État américain, comme Molly Phee, sous-secrétaire aux affaires africaines, croient encore qu'Abiy Ahmed peut être sauvé en tant que dirigeant de l'Éthiopie.

4. Le bannissement effectif de la presse et des communications occidentales a empêché la diffusion de reportages sur le Tigré, l'Oromo et d'autres régions, contrairement à l'Ukraine.

5. L'importance stratégique de l'Ukraine l'emporte sur celle de l'Éthiopie, ce qui a facilité le transfert des préoccupations à l'UA. Cependant, maintenant que la sympathie augmente et que de plus en plus d'histoires de génocide sortent, les puissances occidentales sont amenées à s'engager parce qu'elles ne peuvent pas l'ignorer et prétendre être pour les droits de l'homme.

